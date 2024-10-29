婚後生活好幸福！韓藝瑟自爆曾以為老公係同性戀

韓國43歲女星韓藝瑟今年5月10日與細10歲的前話劇男星柳成宰註冊結婚，她昨日（28日）亮相男星申東燁主持的網上節目《碰杯哥》，大談與老公的認識經過。

她指初次與柳成宰見面時曾以為對方喜歡同性：「我覺得跟他相處得很舒服，所以提出約會，但他完全沒有向我表達好感，原來是因為他的性格很小心翼翼，很害羞。」她又指最難忘的是生日當天在首爾近郊跟朋友見面，而當時柳成宰就花了幾個小時駕車去見她，令她十分感動。

談到成為新抱之後的生活，韓藝瑟笑言過往與舊愛的媽媽都相處得很好，所以完全不害怕與老爺奶奶見面：「我有信心他們會喜歡我。」她回想過往曾經有一個打算結婚的男友，但對方的父母提出3大要求，包括要大學畢業、不可以是父母離異的人、不可以是藝人，但她一樣也不符合：「我本來很有自信，卻得不到肯定，所以受了很大打擊，後來就遇到現在的老公，能夠遇上我的另一半是奇迹，比起以前的生活，我現在覺得很幸福和感恩，每天都是恩賜。」她又指丈夫雖然在社會上仍不算成熟，也不是能拿出名片作自我介紹的身份，但她認為只要是能給她幸福的人，便是很有價值的事。