提防假冒電訊商客服電話騙案 SmarTone「核實來電碼」加強客戶保障
2024年10月29日 12:00
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「假冒客服」為最新常見詐騙手法，最近更有騙徒冒認某電訊商客服人員，訛稱受害人曾經申請服務並將從戶口自動扣款，再透過聲稱可協助取消服務，將電話轉駁到偽冒銀行職員，藉此誘使受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，從而盜取金錢。SmarTone向來致力保障客戶，更及早洞悉潛在詐騙風險，早前已全港率先首推「核實來電碼」，助客戶識別及核實SmarTone來電職員身份，避免誤墮電騙陷阱。
SmarTone「核實來電碼」使用方法簡單：
1. 客戶如對來電的SmarTone職員身份感到懷疑，可即時要求對方發送「核實來電碼」，驗證職員身份。
2. 「核實來電碼」只會透過SmarTone CARE App或SmarTone官方短訊發送帳戶「#SmarTone」傳送，並包含一組一次性的4位數驗證碼。
3. 客戶可要求對方讀出「核實來電碼」以核對身份，便可即時確認SmarTone職員身份，免墮詐騙陷阱。
SmarTone全方位守護客戶，提供與時並進的防騙招式，助客戶識別可疑來電、訊息以及網頁連結。更多最新網安資訊，敬請留意 SmarTone「網安資訊」專頁：https://www.smartone.com/hk/network-security-tc 。