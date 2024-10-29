提防假冒電訊商客服電話騙案　SmarTone「核實來電碼」加強客戶保障

「假冒客服」為最新常見詐騙手法，最近更有騙徒冒認某電訊商客服人員，訛稱受害人曾經申請服務並將從戶口自動扣款，再透過聲稱可協助取消服務，將電話轉駁到偽冒銀行職員，藉此誘使受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，從而盜取金錢。SmarTone向來致力保障客戶，更及早洞悉潛在詐騙風險，早前已全港率先首推「核實來電碼」，助客戶識別及核實SmarTone來電職員身份，避免誤墮電騙陷阱。

SmarTone「核實來電碼」使用方法簡單：

1. 客戶如對來電的SmarTone職員身份感到懷疑，可即時要求對方發送「核實來電碼」，驗證職員身份。

2. 「核實來電碼」只會透過SmarTone CARE App或SmarTone官方短訊發送帳戶「#SmarTone」傳送，並包含一組一次性的4位數驗證碼。

3. 客戶可要求對方讀出「核實來電碼」以核對身份，便可即時確認SmarTone職員身份，免墮詐騙陷阱。