美國樂壇天后Taylor Swift世界巡唱即將於12月結束,而目前她正忙於在北美開騷,過去周日(27日),Taylor就在新奧爾良舉行該地的尾場騷,結果「臨尾香」遇着舞台機關失靈。

每場騷唱到新歌《Who's Afraid of Little Old Me》時都有個小環節就是她在一個銀色舞台表演,唱到中段時原本個銀色平台會升高並在舞台上移動,而她就會在平台上繼續唱歌,怎料於新奧爾良那場騷個平台突然發生故障沒有正常升起移動。雖然突如其來,但Taylor仍然臨危不亂繼續原地演出。片段於網上曝光後,網民均大讚Taylor夠淡定。有網民說:「佢執生得超好,所以我好意外今次係佢巡唱以來首次發生(舞台機關失靈)。」