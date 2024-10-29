黃子韜爆徐藝洋唔肯使佢錢　被寸思想幼稚即爆Seed

內地男星黃子韜愛行我素，完全沒有偶包的他更不時與網民「開火」。今年夏天認愛徐藝洋的他，被網民剪輯了二人較早前於綜藝節目內的互動放閃及求婚的片段，有網民將矛頭指向黃子韜，評論留言「徐藝洋脾氣真好」！片段中只見黃子韜寸爆黑粉們說﹕「我還依然在啊，怎麼了？我需要去證明嗎？一堆人黑我的時候，我證明過我自己甚麼嗎？我不需要證明。」此時，旁邊的徐藝洋竟嗲聲嗲氣讚未婚夫「真棒」，搞到他立刻激動回應：「真棒！聽見沒有？我老婆誇我真棒。你們有人誇你真棒嗎？我來誇你們，没事，你們真棒，兄弟們，愛你們哦！」

他又晒命「抱怨」徐藝洋不愛花他的錢，及用他的東西：「手錶一個不戴，車一個不開。讓她開個車，跟要她命一样。我受不了了！我要給她買東西，好像我犯了多大的錯一樣…」似乎對未婚妻的節儉及慳家感到自豪，同時亦對自己的潮流觸感未被對方接納而感到難以置信。

其實過往網民覺得黃子韜思想幼稚，故曾問徐藝洋「有沒有幼師證？」黃子韜隨即反擊：「我像幼兒園的小朋友？我能講出這麼多道理，讓這麼多人臣服於我的直播間！」態度囂張，搞到不少人留言「徐藝洋喜歡你甚麼？」、「你是不是抓住了她的甚麼把柄了？」