有些人覺得壓力大，就會吃甜食來減壓，近日有新出的糖果、朱古力、甜品或糖水登場，偶然來一點甜，也可令人保持快樂，心情自然更佳。

芳香泰奶

吃泰國菜，來杯泰式奶茶，獨特的甜度令人回味。台式甜品專賣店近日推出限定的泰奶系列，Q脆泰奶珍珠冰內有白玉湯圓、珍珠、泰奶醬和雪糕，再加點朱古力餅乾碎點綴。泰奶豆花加紅豆、珍珠和泰奶茶湯，香滑有口感。最後再來一口珍珠泰奶茶，滿滿地道風情。

爆紅提拉米蘇

有看過韓國烹飪比賽節目，都知內裏有很多成為名菜，中環洋食屋近日推出節目爆紅的栗子提拉米蘇，選用法國栗子蓉、澳洲忌廉芝士加焦糖味咖啡等製作，表面刨上牛奶朱古力，香滑細膩，大家可幻想自己是評判，慢慢品味。

無添加糖

甜品的高糖度令不少人卻步，意大利雪糕朱古力品牌近日推出無添加糖朱古力系列，這個系列不含添加糖、甜味劑或人工成分，標榜高纖維和不含麩質。當中包括無添加糖牛奶朱古力、特濃黑朱古力、榛子牛奶朱古力和榛子特濃黑朱古力排磚，其他還有無加糖原粒榛子牛奶朱古力磚、原粒榛子特濃黑朱古力磚、可可榛子朱古力。無添加糖的榛子朱古力醬內有皮埃蒙特榛子，用來配其他食材或入饌都得。

可愛糖果

精緻可愛造型的糖果，對小朋友來講最吸引。精品糖果店剛於銅鑼灣開設新分店，除有香檳小熊軟糖和朱古力棒等選擇，新店亦會推出萬聖節糖果系列包括萬聖節糖果店禮盒和搗蛋小貓禮盒等，8款糖果朱古力有Zombie Brains士多啤梨軟糖和Spooky Ghosts雜果味軟糖等選擇，可愛軟萌。