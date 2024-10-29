吳慷仁「立場不明確」傳孫儷罷演新劇　導演爆拍攝現況

台灣金馬影帝吳慷仁正和一線花旦孫儷合作內地劇集《執迷》，不過吳慷仁先前傳出因「立場不明確」問題遭到質疑，接連爆出孫儷罷演和停拍等傳聞，但劇組始終沒有正面回應。近日《執》劇導演薛曉路接受內地傳媒專訪，她表示拍攝過程順利，而且男女演員優秀，很期待兩人互飆演技的作品。至於為何選吳慷仁來演出，薛曉路也大方回應。

吳慷仁9月底證實和內地經理人公司簽約後，遭外界質疑他立場不明確，甚至傳出孫儷認為吳慷仁表態不夠到位，擔心「遭牽連」而為此罷演；女主角戲份一度停拍，劇組不是只拍吳慷仁戲份、就是只拍空景。消息瘋傳近2星期後，孫儷和吳慷仁才被網友直擊在上海某社區撐傘拍戲。

《執迷》導演兼編劇薛曉路，近日擔任大陸接受訪問時，談到《執》劇，她說明這部是講精神控制（PUA）的故事，談到拍攝情況，她表示，基本上都按照工作計劃進行，雖然拍戲過程很辛苦，但是男女演員很專業、優秀，現場氣氛開心，很期待演員互飆演技的作品。

至於為何選孫儷和吳慷仁主演，薛曉路表示：「因為他們兩個合適！」大讚孫儷戲路非常寬，演技有質感、有分量，是一位有影響力的演員；至於吳慷仁，她表示雖然吳慷仁到內地發展時間很短，不過在台灣發展得很好，還提到吳慷仁在本屆金鐘剛拿下視帝。不過她也強調，主要是吳慷仁對角色有興趣，也很願意加入，經過雙方溝通討論過，才決定邀請他進組。