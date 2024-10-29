小組補習成新趨勢，針對式教學最有效？

【特約報道】隨着大型補習社的息微，香港的補習市場正在經歷一場變革。過去以鋪天蓋地的宣傳和遍布全港的分校而聞名的大型補習社，現在已經結業或僅剩小量分店，這一現象反映出家長和學生對補習形式的需求正在改變。

近年來，愈來愈多的家長和學生選擇中小型補習社，因為這些機構大多以小組形式上課。相比起傳統的大班講課形式，學生在小組補習中能夠獲得更針對性的教學，從而提高學習效率。天王補習社雖然以大量考試技巧作賣點，但在大班環境中，學生難免會分神，且難以即時發問，無法完全吸收知識。

學斯教育營運經理葉Sir表示，新一代家長和學生更重視針對性教學，小組教學能讓導師更深入了解每位學生的程度，因為每位學生的學習能力都不同。如果只依賴大班教學，難免會有學生跟不上進度。此外，因為每間學校的教學進度不同，大班補習的統一教學進度可能會導致「補習學了，學校用不到」的尷尬情況。

葉Sir認為，最有效的教學方式是因材施教，導師根據每位同學的學習能力和學校進度，度身設計課程。在學生上課期間，導師能夠即時反饋，及時指正和教授，這樣才能最有效地促進學生成績的進步，幫助他們追上落後的進度。

此外，葉Sir還提到，學斯教育中心透過科技配合AI，清晰紀錄每個學生的進度和程度，並分析他們的強弱項，從而為每位學生度身訂造獨一無二的教材。每位學生都有導師專人跟進，導師在每堂課中都會個別教授課題概念，並在學生練習期間從旁觀察，提供即時指導，以最佳化學習成效，真正做到針對性教學。

隨着補習市場的變化，小組補習的興起不僅是對傳統補習模式的挑戰，更是對新一代學生學習需求的回應。這種針對式教學的方式，無疑將成為未來補習市場的新趨勢。

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