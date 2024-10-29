68歲劉曉慶被爆2015年婚內出軌　對話截圖曝光極度肉麻

有內地傳媒今日(29日）爆出68歲影后劉曉慶炸裂語音，令疑似她之前與情人發布的情話曝光，內容驚爆！從曝光的紀錄內容得知，有神秘知情者向傳媒爆料，指劉曉慶早在2015年就婚內出軌一名資深攝影師，兩人暗中交往了數年，後來劉曉慶與男方分手，為了證明爆料屬實，這位神秘人士還提供了劉曉慶與婚外男友的語音和聊天截圖。

知情者還告知，劉曉慶與這位男友是在2015年一次聚會上認識的，進而發展成地下情人，男的比劉曉慶小20多歲，當時劉曉慶與第4任老公王曉玉結婚僅2年。兩人2018年11月還在一起，劉曉慶向對方索要親吻和抱抱，表達思念之情，內容十分肉麻。

曝光的語音內容更是炸裂，劉曉慶說話的聲音很甜，涉及到一些隱私的話題，僅從語音內容中就能看出，劉曉慶私下是主動的一方，說出的話都能驚掉下巴。

劉曉慶與這位男攝影師的曖昧關係持續到2019年，當時男方發現了她與其他人還有曖昧關係，就去問劉曉慶，最開始劉曉慶否認了，之後兩人的關係漸漸疏遠。劉曉慶開始想方設法擺脫男方，直到2021年，有指劉曉慶把對方給抹黑，兩人正式分手。這段感情對這位攝影師的打擊很大，分手後患上了抑鬱，直到最近才慢慢康復。

其實早在今年8月，就有傳劉曉慶疑似有8個男朋友，還說劉曉慶已經與第4任老公離婚了。

演員張棪琰還爆料說，身邊有一個老師70多歲了還在談戀愛，有8個男友，這人我們都認識。雖然沒有直接點名劉曉慶，可給出的線索指向性很明顯，當初劉曉慶簽約了張棪琰的公司直播，所以她肯定是知道一些內情。爆料還說，張棪琰他們公司的人天天在一起吃飯，會聊到劉曉慶和8個男朋友的事情，很多人也都知道劉曉慶有很多男友。對此，劉曉慶至今還沒有回應。