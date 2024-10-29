獨特新味　印西精緻饗宴

喜歡吃的巴絲打，對中西各地美饌都不會太過陌生，然而，提起印度菜，連食饕都未切人人熟悉，最近就有一間將印度皇室至平民傳統的全新獨特滋味帶到大家面前；還有人氣西班牙餐廳帶來全新的早午餐體驗。

印度宮廷好饌

位於中環舊中區警署的活化古蹟內所開設的印度餐廳、主廚Palash Mitra最近就推出全新的秋季限定菜，他從印度皇室富麗堂皇的傳統，以及Rajasthan和Hyderabad等城市雄偉的宮殿和堡壘中吸取靈感創作而成。菜式由口感絲滑的蘑菇煙熏綠杏仁濃湯起，還有向Hyderabadi美食樸實的風味致敬的泥爐烤和牛小排，以及全新的家禽菜式Pandhra Rassa、海鮮菜的Lobster Moilee、Meen Porichettu等。素菜選擇亦不少，有由帝王素食者Akbar所啟發的Aloo Katliyan、以多種香料及秋季蔬菜炮製的Subz Kaliya和克什米爾羊肚菌和青豌豆及小荳蔻腰果咖喱Gucchi Mattar等。此外，用當地傳統烹飪技術煮製的扇貝抓飯，將北海道扇貝與短粒紅米和海生菜結合，為經典菜添上奢華感。另外，餐廳為慶祝印度排燈節，於11月1至3日期間推出限定美食，包括炭燒奶煮椰菜花配溫酸奶、九珍蔬菜乾果陳年印度香米及酥油、番紅花牛奶餃子配攪拌牛奶等，讓巴絲打細味正宗的高級印度滋味。

老少咸宜西菜

本地著名的西班牙餐早前由灣仔搬遷至中環，並推出適合一家大小享用的全新周末早午餐，可額外加購享用兩小時無限量暢飲酒精類飲品呢！菜式方面有14款人氣小食及主食，全部由侍應逐一送到桌上，包括墨西哥薄餅配辣肉腸、蠶豆及蒜香蛋黃醬、蒜香紅蝦；周末限定的鹹豬肉軟腸芝士烤三文治、黑八爪魚海鮮飯配堅果紅椒醬和蒜香蛋黃醬等，並可從多款周末精選甜點中點選一款單點菜單的招牌甜品，好似西班牙油條配黑朱古力、煙熏Idiazabal芝士炮製的招牌巴斯克芝士蛋糕(兩位用）、忌廉焦糖布甸等。加配的無限飲料款式亦非常多，包括多款紅白葡萄酒、啤酒、雞尾酒及汽水等，連括西班牙氣酒酒、玫瑰酒等亦可暢飲。