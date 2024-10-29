VIVA由唔識到合宿　因整潔問題要開申訴大會

女子組合VIVA剛推出第3首團歌《Morning Call》，4位成員包括張鈊貽（VALC）、李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）和馬思惠（Macy）表示新歌是她們首支在香港創作、錄音及拍攝MV的歌曲，歌曲中的一段Rap詞是出自VALC手筆，她表示原先是未有想過要加人Rap，不過錄音那天監製問他想不想嘗試創作，結果她即場花了2個小時作好Rap的部分，監製聽過後亦覺得不錯。問到今年只出了3首歌是否滿意？她們都表示團隊只是出道半年，加上有不同演出機會，已感到相當幸福，談到即將到來的各大樂壇頒獎禮，問到對獎項信心？她們異口同聲指信心一定要有，雖然今年沒有太多女團參與角逐新人獎，但坦言自己公司也有4隊新樂隊加入，故競爭也不少。

提到她們作為新人，早前在現場騷時因器材問題鬧出小意外，結果最後順利「執生」，她們覺得事件可以處理得更好，仍在學習中希望能不斷進步，Macy即笑指發覺大家台上比生活中的默契更好，Carina就解釋由組團前大家各不相識，變成現在一起工作加一起合宿生活，各自分擔不同家務，現時仍在摸索大家的生活習慣，更大爆因大家對整潔的準則不同，笑言要開申訴大會解決！負責打理餐桌及洗衣服的Ada就表示自己愛整潔，每當發現其他成員的東西亂放，就會忍不住替她們整理好：「洗完衫會摺好分埋放喺度，但發現大家係唔會自己攞番自己嘅衫，照舊擺喺度。」她坦言不想時刻提大家要有好手尾，令大家有壓力。其他成員則表示會心痛Ada，會經常叫她不要那麼辛苦，做好自己負責的部分便可，Carina更笑指現在已是她人生最整潔的時候。

場地: 露營生活 Camplife