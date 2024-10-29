劉穎鏇為台慶宣傳片打頭陣　倪樂琳露腰晒腿搶Fo

無綫台慶57周年「同一家人，與你前行」宣傳片雲集新生代藝人拍攝，當中包括活力十足的劉穎鏇(Tiffany)、朱敏瀚、港姐冠軍倪樂琳、周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍、游嘉欣、戴祖儀、彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡、廖慧儀等等。

而上位小花Tiffany更打頭陣，穿上紅白sharp醒運動套做出型格起跑動作的Tiffany，輕觸屏幕後化身「數碼穎鏇」，甚有噱頭；之後鏡頭轉去身穿真空白色西裝、以白馬王子Look出場的朱敏瀚，別具觀賞指數。而首次參與拍攝工作的出爐港姐冠軍倪樂琳，則以「女團風」小背心熱褲亮相，在數碼效果襯托下大騷纖腰及美腿跳舞。其他美女彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡則齊以白衣仙氣造型示人，仙氣十足。

周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍、游嘉欣及戴祖儀則壓軸登場，並齊齊跑往前方與打頭陣登場的劉穎鏇首尾呼應。當中丁子朗、吳偉豪晒麒麟臂，郭柏妍的造型最為吸睛，穿上 sports bra 大騷弗爆纖腰，青春感爆燈。6人日前接受無綫娛樂新聞台訪問，Rosita笑指游嘉欣造型似足錫紙，而穿着白色連身裙相對密實的戴祖儀則搞笑自封「護士姐姐」。