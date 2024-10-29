黑色月光︱楊茜堯展超強氣場　王浩信扮暖男似足「都敏俊」

視后楊茜堯於無綫台慶劇《黑色月光》中好戲連場，此劇收視與口碑俱佳，雖然因內地率先播放而劇透，但仍對一班劇迷追劇的心。而昨晚一集中，彭懷安（Eddie）與鄧伊婷開房激戰，但因為Eddie發現遭伊婷偷拍，一怒之下重手打她，起初還以為搞出人命，故找楊茜堯出手拆局。該幕播出後，除楊茜堯的濃妝、超凡氣場獲網民大讚合適兼又靚又型，鄧伊婷的「瞓身見紅」演出亦獲得了高度的關注。

伊婷受訪時透露相關場口難度甚高、且考驗體力：「開場段戲Eddie由廳抱我入房雖然得一秒左右，但因為要就番航拍機，我哋係拍足幾個鐘，佢抱我都抱到冇晒力。」伊婷續指是次是其「苦等」多時的螢幕初吻，並笑言當她向朋友透露對象是「Eddie Pang」時，朋友竟誤會是台灣型男彭于晏，相當搞笑。談到戲中遭Eddie拳打腳踢，伊婷笑言：「Eddie仲緊張過我，好彩我哋之前拍《狀王之王》熟咗冇咁尷尬。我有叫佢唔好留力、照做，我自己會識避，但最終佢都唔小心真打咗我2、3次，一 Cut機時我真係痛到標眼水，但我覺得個痛感反而令件事更逼真。」並笑言：「好多人見到我畀人打都好似好興奮。」伊婷續指能夠與楊茜堯有對手戲感覺很興奮，並直指對方氣場好強：「因為佢《宮心計》姚金鈴個角色做得太好，我一直都有啲驚佢，到真係拍時，佢啲氣場真係嚇到我有啲場口係真心驚出嚟，都好多謝佢帶我我入戲。」

此外，劇中另一大亮點是王浩信的造型，可謂新鮮感十足。飾演金融界奇才的浩信，為了幫好友張頴康對付尹揚明，奇裝硬闖蔣氏記者會現場，因而與楊茜堯重遇，二人之後將發展一段一波十數折的戀情，浩信更會成為楊茜堯遮風擋雨的白馬王子。昨晚浩信的喬裝「齊蔭頭」不但搶眼，有網民更笑言氣質望落有點金秀賢在《來自星星的你》都敏俊的影子，並即時將角色名成風改名為「都敏風」。原來是次是王浩信罕有地挑戰暖男角色，為了配合角色每次現身均一表人才的觀感，浩信每日埋位開工前都必定花至少一個半小時粉飾造型，並笑言花的時間是以往拍劇的1.5倍：「之前最多也只是花45分鐘，但呢套劇燈光、造型同演員狀態嘅要求都好高。」

另外，劇中飾演楊卓娜、楊茜堯及黃翠如年輕版的分別是葉蒨文、廖慧儀及區明妙，昨晚一集播出3人昔日與家人開心慶祝片段，網民讚3位年輕演員演技好之餘，確實跟成年版有點似樣，當中尤以出名與楊卓娜撞樣的葉蒨文最為吸睛，她與楊卓娜撞樣程度令有不少網民一度以為3人當中只有楊卓娜同時分飾年輕版，相當有趣。