iOS 18.1開放聽力測試　耳機變助聽器？

都市人普遍忽略聽力健康，若及早察覺聽障特徵，有機會改善問題。最近Apple就為旗下AirPods Pro 2加入聽力測試功能，把軟件更新至iOS 18.1就能免費獲得。測試建基於超過150,000個真實聽力圖及數百萬個模擬情景，並透過動畫、點按及進度指示器指導，全程只需5分鐘。完成後會提供聽力結果，之後用戶若想更清楚地聽到某些音頻，可透過調整媒體輔助的設定，加強相關音訊。

完成測試後，如有輕度至中度聽力損失，個人聽覺檔案會指引設定臨床級助聽功能。在運算音訊及H2晶片協助下，大幅提升頻率，令聲音聽起來更清晰生動。同時採用機器學習，隨用戶一天的生活實時進行調整。除此之外，聲音太大也會令聽覺受損，更新後的AirPro Pro 2懂得在110dBA高噪音環境中，將聲音特性下降到較低水平，保護用戶雙耳。

同場加映︰氣壓降噪

降噪功能很多耳機都有，Soundcore Liberty 4 Pro再將技術提升，在六個麥克風以外再加一個氣壓感應器，藉此對應如搭飛機的氣壓變化，實現全場景深度降噪。它同時還具備Adaptive ANC 3.0演算法，每秒調整三次以適應環境變化，達致無縫的降噪效果。另一賣點是充電盒激罕地內置顯示屏，實時顯示電量及降噪模式，外殼前端還設有觸控條，只需輕滑便能調節降噪強度或聲音通透度。耳機充電5分鐘即提供4小時播放時間，配合充電盒總時間達40小時。