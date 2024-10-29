東冲有料到：崩口人不忌崩口碗

於火車維修場內舉行的Thailand Goosebumps Festival 2024，現場環境加上燈光及音效已令人不寒而悚。（胡慧冲提供）

今時今日，不少人仍然覺得泰國滿天神佛兼好猛鬼，身邊甚至有朋友因害怕撞鬼，出生至今未曾踏足該國。

其實我在泰國生活近三十年從未撞鬼，N年前某個以靈異為主題的電視節目真的非常「好運」，前往泰國的13集節目每集全都可撞鬼，撞鬼次數之多超越我人生撞鬼次數的總和。

真的，抱着泰國很猛鬼這個想法大不乏人，但泰國政府旅遊局卻沒有崩口人忌崩口碗的顧忌，反而將這個誤解大加利用作宣傳，告訴大家泰國有多個不同種類的鬼，若果有興趣的話，更可透過現正舉行的萬聖節活動進一步深入了解！

泰國雖然是佛教國家，但每年萬聖節卻充滿節慶氣氛，無論是餐廳、Cafe抑或百貨公司都有南瓜等布置，而泰國政府旅遊局亦有相關的大型活動。跟往年一樣，今年選址曼谷市中心附近的火車維修場舉辦「猛鬼」活動Thailand Goosebumps Festival 2024，透過工作人員裝扮及模型，將最恐怖的「鬼魂」展現訪客眼前，「唔怕你驚，只怕你唔嚟！」

這次活動無論宣傳及投資均落重本，場內有不少廢棄火車及荒廢的維修空間，主辦單位在此添加了靈屋及神主牌等，加上特別燈光及聲效，當堂令環境變得陰森恐怖、不寒而慄！而場內除了有「鬼」可撞外，亦有歌舞表演及扮鬼大賽，而且還可飲飲食食，絕對係娛樂性豐富。活動日期由即日起至10月31日，免費入場。若果身處曼谷的話不妨去體驗一番。

胡慧冲