林明楨拍片露行蹤　驚現疑似Edan聲音

馬來西亞女神林明禎和緋聞男友MIRROR成員Edan疑顧慮到緋聞引發脫粉潮關係，雙方轉玩地下情，每逢問到戀情一事都大耍太極，免講多錯多。不過戀情怎能「偷偷藏得住」，近日網上流傳Edan疑親身揸車接女神放工的「佐證」。

事緣林明禎日前在社交網限時動態中，自拍疑似放工途中，路經大廈地庫停車場準備上車的短片，戴上有框眼鏡，化了靚妝的她，為慶祝其新歌《ON CLOUD NINE》MV在影音平台達50萬收看次數，對住鏡頭風騷高歌。

不過正全情投入對住鏡頭狂放電飆高音之際，突然傳來煞車巨響，嚇到伊人當堂失魂，揞住嘴又瞪大眼，再左望望、左望望如走難急步「鬆」人，期間出現一把神秘男聲似問她：「冇事嘅嘛？」沒有再望鏡頭的她跟身邊人說：「唔該晒，I'm OK，唔關事，I don't Know，嚇到我，嚇死我。」最後一個鏡頭就見她驚到伸脷。

不少網民留言聲稱男聲疑似Edan，由於停車場出現「西翼大樓升降機」，其中「樓」及「機」是簡體字，所以又估計Edan可能過大海接出席完澳門活動的林明禎放工，皆因兩人有癮離港拍拖癮，可是亦有網民覺得單憑一把男聲難斷定是Edan，不過猜測短片曝光後，Edan可能再多一次脫粉潮。

至於避談林明禎的Edan近期在社交網分享「捱驢仔」日常，連續兩日自Po攰到隨時隨地都可以瞓着的「補睡」相，留言謂：「原來人類係可以每日淨係瞓3個鐘」及「哪裏都是床」等，甚至連化妝時都要爭取時間「瞌一瞌」，非常淒涼。