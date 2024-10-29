關智斌簽名會老闆驚喜現身　獲贈金算盤：知我孤寒！

日前關智斌（Kenny）於「0 e:ffect Concept Store」舉行《前面是新的歲月記得走下去》爆花彩膠唱片簽名會。簽名會前，他跟剛於華鼎獎封后的衛詩雅（Michelle）驚喜快閃跟概念店相隔幾個舖位的英皇鐘錶珠寶羅素街店。作為英皇珠寶婚嫁系列的代言人，英皇集團主席楊受成向即將出嫁的Michelle送上鑽石頸鏈、而Kenny則獲老闆送上算盤金牌。

二人一到達店舖，看到自己在店內的大型廣告相片，不禁大讚「好靚」，她表示前一晚在等待電影《破．地獄》謝票的空檔，看到店外及店內換上二人的廣告相，立即影相兼拍下send給Kenny，並大讚拍得十分漂亮。來到珠寶店，將於明年2月舉行婚禮的Michelle順道看看心水首飾，不過原來老闆楊受成早有準備：「我買咗樣嘢送畀你做結婚禮物，但你一定要結婚嗰日戴！係鑽石。」

Michelle大呼感動兼多謝老闆，指鑽石頸鏈跟她的婚紗十分配襯，又笑言：「我老公都冇送過咁貴重嘅禮物畀我。」楊受成笑問：「我想問，你老公會唔會呷醋先？」Michelle表示：「唔理㗎啦，唔理佢，唔理後果，哈哈。」除了Michelle，楊受成又贈送Kenny一塊算盤形的金牌頸鏈，Kenny亦十分識做說：「戴住佢一世行運呀！多謝老闆！嘩！好墜手呀！」當Michelle為Kenny戴上金牌時，發現金牌原來是一個金算盤，Kenny即謂：「老闆知我孤寒，知我喺度計數！哈哈。」

快閃珠寶店後，Kenny便到concept store舉行簽名會，這次輪到楊受成驚喜現身，Kenny一看到老闆，即着同事拿來唱片打算簽名送給老闆：「最大嘅fans，第一隻要簽名嘅碟，要畀老闆。」不過楊受成竟然拒絕，笑着說：「我唔要、我唔要呀！」慘食檸檬的Kenny問：「做咩唔要呀？你知唔知出面炒得好勁呀老闆！」楊受成「未有理會」邊走向舖頭門口邊說：「畀啲fans、畀啲fans。」十分搞笑。

簽名會有400 fans等候，不少fans亦向Kenny送上「別出心裁」的禮物，包括運程書、鑊鏟廚具、Kenny半裸爆肌電話殻等，令Kenny哭笑不得，他說：「呢個手機殼點樣出街用㗎 ？啲人會話你變態喎。」