【是日通勝】

農曆九月廿八

甲辰年 甲戌月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：動土、會友、嫁娶

忌：開渠、理髮、穿井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

金牛座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

雙子座：可考慮與朋友合夥投資，對方可帶旺財運！

巨蟹座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕易放棄。

獅子座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

處女座：工作運稍遜，表現比預期差，信心受打擊。

天秤座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

天蠍座：血汗錢不易賺，更會有勞而無功的情況。

人馬座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

山羊座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

水瓶座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

雙魚座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）雞 財運差

鼠：人際關係出問題，建議少說話多做事。

牛：事業運一般，職場變動多，難以適應。

虎：主動跟有想法的人交流，得着不會少。

兔：向身邊的人取經，對理財投資有好處。

龍：感情關係出現暗湧，提防第三者攪局。

蛇：財運不錯，有利做生意，開單冇難度。

馬：很多有趣的事可以做，毋須鑽牛角尖。

羊：做事踏實穩重，可在職場競爭中佔優。

猴：桃花旺，獲長輩牽線，易遇上有緣人。

雞：是日沖煞，財運差，避免先使未來錢。

狗：目標明確，行事效率高，事業有進步！

豬：謀事多阻滯，可能被競爭對手比下去。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

情深暖男特徵

近日蕭敬騰跟相戀16年的經理人舉行世紀婚禮，更發表「愛足八輩子」的冧爆宣言，羨煞旁人！以下暖男面相，蕭敬騰便符合多項，想搵番個情深暖男的單身姊妹，不妨作參考。

一字眉：眉形像正楷一字的樣子，一字眉的人，有時做事較急進，但為人耿直、行動力及意志力強，不容易受到外圍環境影響。

眼尾耷：眼尾位置有少許向下垂，代表對另一半會較遷就。

耳貼面：耳朵如果特別貼面，一般包容力強。這類男性特別孝順，從小是別人眼中的乖孩子，長大後也較循規蹈矩、服從指令，少有反叛之舉。

鼻直：鼻直的人性格耿直，心地善良，不會心存歪念。

鼻頭圓：鼻頭圓大、鼻翼厚的人，心地善良溫柔，能包容不同的事物，也樂於照顧另一半！

髮濃：頭髮濃密者，個性踏實，責任心重，注重家庭成員感受，婚前對家人愛護有加，婚後對妻兒亦十分照顧。

唇厚：唇厚的人重情重義，不計較付出，卻不擅辭令，比較不會說甜言蜜語逗伴侶開心。