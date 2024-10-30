《巾幗》贏頭彩！黎耀祥領軍北京造勢　林夏薇籌謀《黑色》大計

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》收視高開，身在北京谷劇造勢的主角黎耀祥、胡定欣受訪時非常開心，祥仔笑言等食慶功飯，定欣則玩「劇透」引觀眾繼續追看。至於《黑色月光》女主角楊茜堯及林夏薇，前晚亮相首播會時揚言對收視充滿信心，又指劇中穿搭受網民追捧，帶動熱潮，薇薇大爆計劃設計《黑》劇系列首飾！

無綫兩大台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》及《黑色月光》在翡翠台接連播出，同步較量，由視后楊茜堯、林夏薇及視帝王浩信主演的《黑》劇在內地率先首播，收視與口碑俱佳，開播首兩日已佔據內地多個劇榜榜首，熱度更超越去年台慶劇《新聞女王》的8,740，衝破9,000大關！香港方面雖然前日才首播，但劇集氣勢跟各演員的「戲」場一樣，銳不可當。

《巾幗》亦不遑多讓，搶盡風頭，劇集與內地同步播映，視帝黎耀祥加上視后胡定欣的精彩演出帶挈收視高開，跨平台直播最高收視達23.2點，榮登收視榜首。劇中幾位主角祥仔、定欣、蕭正楠、陳曉華及羅天宇昨日更飛到北京進行首次劇迷見面大會，接受當地傳媒採訪之餘，又即場與觀眾互動，之後會轉戰上海宣傳。

胡定欣玩劇透

對於收視高開，身在北京的祥仔及定欣接受東網獨家訪問時直言振奮，期待觀眾繼續追看，祥仔更笑言若然收視好，大家又可以食慶功飯：「真係好難得，依家觀眾要求好高，呢個成績好不容易，希望收視繼續上升，大家繼續捧場。收視好到時公司又有祝捷，大家又有好嘢食，咁就皆大歡喜！」至於定欣拍此劇曾被網民拿來與鄧萃雯比較，備受壓力，如今收視報捷，她總算放下心頭大石：「我哋喺北京都收到好消息，好開心呀！希望觀眾繼續支持啦！嚟到第2個星期劇情又有好多變化，阿蕭飾演嘅『林才』究竟係邊位？呢個人死纏爛打，煩擾住我同身邊嘅人，呢個人目的係咩呢？真係好有追看性，大家一定要繼續支持！」

另一邊廂，兩位視后楊茜堯及林夏薇，前晚聯同黃翠如、何廣沛等出席《黑》劇首播會。楊茜堯穿上印有角色「余滿月」的肖像T恤，並佩戴月亮耳環，至於薇薇則以Bra Top性感示人，被指「有機心」的她笑言打扮不算誇張，純粹是配合角色「卓慧雲」。

楊茜堯穿搭掀熱潮

之前佘詩曼及高海寧在《新聞女王》的主播裝束吸引不少內地劇迷追捧，如今輪到模仿薇薇及楊茜堯的穿搭，薇薇笑言觀眾的反應屬意料之外：「好多賣嘢平台出現『卓慧雲穿搭』，會介紹我哋角色嘅服飾配搭。」她之前出動不少私伙衫及自家品牌鑽飾拍攝，具生意頭腦的她透露正計劃設計《黑》劇系列首飾，希望趕上劇集熱潮推出。問到若收視好，會否更性感？她笑言不會：「好高興套劇帶動咗我角色嘅『千金風』同茜堯嘅『公關風』着法。」

打扮密實的茜堯指劇中也有性感造型，笑言要平反：「都好多人留意我個公關打扮，我係密實黑暗代表，哈哈！」對於劇集在內地平台播出後獲得不少正面評價，她坦言是一支強心針，對香港的收視也相當樂觀：「要對自己有信心，不過收視都係交番畀觀眾，依家有好口碑已經好開心。」

老公打對台 翠如追住睇學嘢

蕭正楠與黃翠如兩夫妻近日「打對台」，事關翠如相隔3年參演的「出山之作」《黑》劇與阿蕭主演的《巾幗》相繼推出。翠如前晚出席活動，竟指「打對台」的安排不錯：「睇完佢嗰套再睇我，然後再睇佢個綜藝節目《呃錢》。我有睇佢嘅演出，因為演戲方面佢係前輩，仲要一人分飾三角，要好好學習。」

至於阿蕭則隨《巾幗》團隊飛往北京宣傳：「依家做緊啲專訪，夜晚會同戲迷喺戲院欣賞其中一集。今次分飾3角，其中扮演定欣細佬已經死咗，緊接會以另一角色登場，而呢個角色好鍾意打交，同埋好鍾意去搞七爺（定欣角色），都有啲高潮位。之前我咁辛苦練腹肌，就係為咗呢個角色，大家記得欣賞同支持吓！（同太太打對台喎？）梗係唔係啦，我哋係同一個台（電視台）㗎！」