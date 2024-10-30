娛圈單打︱黑色月光好睇 視后之爭已定

萬眾期待的台慶劇《黑色月光》終於開播，首集節奏明快頗為吸睛，劇情緊湊令觀眾有追看動力，女主角楊茜堯首演冷面復仇女王亦見功架，預料收視可以開出紅盤。之不過，復仇劇情實在太有南韓神劇《黑暗榮耀》影子，在這方面，港劇顯得缺乏新意。

第一集已略有交代楊茜堯少女時代一家遭逢巨變，原本五口之家感情和睦，但不知何故遭仇人迫害，她和妹妹慘遭強姦，父母亦被陷害，大好家庭散晒，妹妹更因此患上焦慮症和不良於行，楊茜堯矢志復仇。

其血海深仇似乎跟有錢佬尹揚明有關，楊茜堯成為PR公司王牌，專為有錢人執手尾。第一集便有鬥垮師傅鄭啟泰的劇情，目的是要上位擢升為總監埋尹揚明身。楊茜堯演活女強人感覺，做事乾淨俐落不帶感情，為求上位遇神殺神，唯獨對住細妹黃翠如才顯露溫柔一面。

不過，演楊茜堯少女版的廖慧儀演技過於幼嫩，喊咁口冇乜眼淚，令人看得尷尬，寄望後期漸入佳境。據聞翠如BB後段演技獲讚，但觀乎第一集初出場未見出彩，在楊茜堯面前，演技人如其名如同BB班。至於觀眾最大吐槽，則是強姦戲碼沒有新意，認為「TVB套套劇都係強姦」、「好悶」。說句公道話，女主角花大半世復仇，若然沒有強姦戲碼，不夠煽情和說服力。

《黑色月光》今晚播出第3集，但整體成績比《巾幗梟雄之懸崖》好，視后之爭，楊茜堯被看高一線。老實說，《巾》劇祥仔實在好老，胡定欣又難超越鄧萃雯。《黑色月光》雖然明抄《黑暗榮耀》，但恩怨情仇時裝劇始終較易入口。