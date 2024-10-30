陳蕾彈魏浚笙鐘只啱做波友　被洪嘉豪嫌醜冇得發展

單身的陳蕾孖洪嘉豪、魏浚笙以「嬲」字組合開騷，雖然拍檔一個有型，另一個有樣，兼且同樣啱嘴型，但統統不是她心目中的理想男友，皆因洪嘉豪曾嫌她醜樣，而魏浚笙太有「內涵」，只適合當波友。

陳蕾、洪嘉豪（Kaho）及魏浚笙（Jeffrey）將於11月16日假亞博舉行演唱會。日前三人齊接受專訪時，Jeffrey表示和陳蕾因拍攝遊戲節目《膠戰》而認識，再合作開騷時才深入了解，他說：「原來大家都鍾意打乒乓波，所以覺得大家係夾嘅。」而陳蕾直認曾誤解Jeffrey，她謂：「以為佢高高大大，身手唔協調，但原來佢好勁，我後悔唔早啲同Jeffrey請教打波。」Kaho聞兩人同愛打乒乓波就忽發奇想提議在騷中，邊打乒乓波邊唱歌，他就擔任旁述員，不過又擔心惹「殺身之禍」：「唔知導演聽到會唔會一巴掌冚落嚟呢？不過Yoyo（岑寧兒）喺開騷時打機都離晒譜，咁我哋打乒乓波都冇乜問題，陳蕾係推廣運動。」

至於Kaho對Jeffrey近乎「迷戀」，除日日談心外，亦會每天Send同一首歌畀對方：「我日日都聽佢首《傢俬》，但我唔會暗戀佢，只係大家都喜歡音樂。」還考慮在騷中跟Jeffrey合唱《傢俬》，有謂兩男「相愛」，笑謂陳蕾變了「第三者」？她則說：「一時時啦，三個都可以構成關係，唔存在第三者。」

談及Kaho好脾氣，而Jeffrey勝在夠靚仔，問陳蕾如揀男友會較偏愛誰？陳蕾則謂各有各好，但肯定難跟Kaho發展，她說：「同嘉豪太熟，佢長期都話我醜，大家有機會不妨睇吓我同嘉豪段拍拖片，佢無數次話我好醜樣。」Kaho即補鑊讚她有時也幾靚，只是不知為何當日特別樣衰。問陳蕾是否Jeffrey較理想當男友？她又嫌跟他不夠熟落，因為想了解一個人，最好是熟與不熟之間，又指自己經常被外界誤解她很醒目，其實她亦有天真一面，Kaho又笠Jeffrey高帽謂他才是高深莫測之人，笑住謂：「聽Jeffrey嘅訪問，要『噒』幾日先至會明。」被狂讚的Jeffrey即飄飄然謂：「唔好咁講，我覺得凡事都要處於一個謙卑嘅狀態去學習任何一個事情。」

場地：BLACKROOM@blackroomhk