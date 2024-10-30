沉重角色入戲太深　許瑋甯向心理輔導求助

台灣女星許瑋甯冧莊金鐘獎迷你劇視后，當日她上台領獎時作出摸肚的小動作，隨後傳出她懷孕消息，昨日(29日)她出席活動，以貼身牛仔褲上陣，上衣的tee亦十分修身，肚皮平平，懷孕之說不攻自破。問到老公邱澤可知她傳懷孕？她笑着放閃：「他只有說我在舞台上很漂亮。」還戲言：「大家一直這樣講，我都生幾個了！」指以後都不能隨便摸頭和摸肚，若穿高跟鞋，也請朋友不要來扶她，深怕又被誤會。對於生小孩抱着順其自然心態，看老天要不要給禮物。

金鐘慶功後許瑋甯便立即收心，回到工作模式，她表示之前3部戲《誰是被害者2》、《她和她的她》和《不夠善良的我們》，角色都偏向沉重，擔心接連演類似角色沒得發揮，希望能改變戲路，問她可會演情場高手或渣女，她笑着點頭讚好。她說因入戲受角色影響，負能量籠罩，在拍攝電影《紅衣小女孩1、2》、《目擊者》時，感覺找不到方法走出來，自爆曾經尋找心靈療法、精油療法等，並且要求助心理輔導師，她表示：「如果心裏受不了、陷入焦慮，但凡能幫助自己，覺得這很正常，就跟感冒去看耳鼻喉科，心裏不舒服去聊聊。」對於坊間有關「心靈成長課程」，她就未有嘗試，她說：「自己是I人，沒有辦法跟第一次見面的人分享這麼多，會單獨找老師聊。」