必學「趙露思同款修容」　輕鬆打造小V臉

憑《傳説中的陳芊芊》一炮而紅的趙露思，近日在小紅書上分享自己的「修容思路」。

憑《傳説中的陳芊芊》一炮而紅的趙露思，可謂話題不斷，先是成功減去浮腫，身形縮小一圈，最近又因爲顏值躍升而引起熱議。近日，她就在小紅書上大方分享自己的「修容思路」，邀請粉絲一齊變美！以下就爲大家整理了「趙露思同款修容」，快來試試吧！

亞洲人面部相對扁平，輪廓、骨骼比較柔和，因此不適合歐美妝這種強調高顴骨、高眉弓以及瘦削面頰的修容方法，只會令妝感重和顯髒。而趙露思的修容方法就完美規避了以上的問題，不僅能小臉，縮小鼻頭、嘟唇，還能統一面部色彩，打造氛圍感！而且該修容方法十分適合肉肉臉女孩，因爲天生五官集中、面部留白多的趙露思就是憑著它變得更上鏡。

Step1：縮短上庭

首先，如果額頭較高，或者是想要打造頭包臉效果的女生，可以液體修容在額頭兩側和正中央分別畫上一道修容，然後以美妝蛋向髮際綫的方向暈染過度陰影，便能縮短上庭，搭配髮際綫粉更能下移髮際綫。

Step2：輪廓流暢

比起追求骨骼感，亞洲人更適合流暢的輪廓綫，因此不宜在顴骨下方作修容，反而應該找到外眼角斜下方的顴弓，畫一道斜綫，并在上方畫一道竪綫，能有效減少臉側的留白，讓寬臉變窄臉的同時，令輪廓更流暢。

Step3：收緊贅肉

在咬肌正前方畫上一道竪綫，下巴兩側則貼著骨骼來一道斜綫，能夠修飾輪廓不明顯的下顎綫。然後再加深嘴唇下方的的唇窩，能打造嘟嘟唇。

Step4：小翹鼻

想要打造深邃的五官，眉頭下方的陰影十分重要，不但能視覺上擡高眉骨和眉心三角區，也令眼睛更深邃。如果鼻頭大的女生，則可以像趙露思一樣在鼻頭畫一個U，並加深下方，擡高鼻小柱，塑造小翹鼻。

Step5：減少面部留白

上了陰影後，可以在臉部的明暗交界綫加點膏狀胭脂，一方面能銜接陰影，減淡妝感，另一方面能進一步減少面部留白。下巴較長的女生，還可以以胭脂縮短下巴。