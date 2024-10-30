葛咸獎提名公布　《阿諾拉》4獎提名領先　中國導演管虎爭最佳導演

年度影壇盛事，《第34屆葛咸電影頒獎禮》將於12月2日於紐約舉行，而提名名單昨日（29日）公布。結果，今屆《康城電影節》「金棕櫚獎」得獎美國片《阿諾拉》（Anora）共獲4獎最多提名領先。

《阿》除了獲最佳電影提名之外，亦獲最佳導演、最佳主角以及最佳配角提名。其中於片中有精彩演出的美國女星Mikey Madison 獲主角獎提名與《完美物質》（The Substance）的狄美摩亞（Demi Moore）、《The Last Showgirl》的彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《The Brutalist》的艾哲倫保迪（Adrien Brody）與《Babygirl》的威尼斯影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）等爭獎。

另方面，中國導演管虎憑彭于晏主演的華語片《狗陣》獲最佳導演提名，與《阿諾拉》的美國導演Sean Baker等人爭獎。而華人童星王鹿山（Izaac Wang）憑美籍台裔導演王湘聖執導的美國溫情片《DIDI弟弟》（Didi）獲最突破性演出獎提名。