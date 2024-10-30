【簡潔生活學】「哈囉喂」環保Cosplay

明天（10月31日）就是萬聖節，讀者們會否到餐廳酒吧湊熱鬧、去主題公園鬼屋感受驚嚇氣氛，還是跟一班朋友在家開扮嘢派對呢？

要投入這個節日，大家都會刻意奇裝異服，愈嚇人就愈好，女巫、殭屍、木乃伊、吸血鬼是入門級，近年大家都「轉型」變成玩Cosplay，唔玩恐怖想扮下公主、仙女，也有性感貓女、惹火女僕「鬼」咁誘人。男士呢？很多都愛扮美國隊長、蜘蛛俠、狼人等動漫英雄人物。

近年網購方便，要搵古靈精怪獨特造型的服裝，基本上都可以上網淘到，但是，由於「期間限定」，所以明年便不能再穿了。

服裝太過「另類」，一般都不會用作回收，若你懂得車衣，可改成日常服或其他裝飾品，否則最後都會淪為垃圾，感覺有點浪費。

既然是一次性的裝飾或裝扮，何不考慮廢物利用DIY？只要打幾個Keyword：萬聖節DIY、造型教學，隨時都可以找到大量靈感。這方面，外國人可說是超強，尤其是家長為BB或小朋友自製萬聖節服飾，設計極具創意，驚嚇不足卻可愛有餘，例如利用各式紙張、紙盒剪剪貼貼，或是舊衫、舊布料車車縫縫，變成了火車、罐頭、甚至廁所，實在搞笑！這些造型獨一無二，也有環保精神，最後都可以拿去回收。當小朋友長大，更可以一起「做手工」，當作是親子活動呢！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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