新西蘭「星」級盛宴　夜幕下浪漫美饌

每年12月至翌年4月都是觀星的最佳時機，地處南半球的新西蘭擁有全球最廣闊的黑暗天空保護區，光污染幾乎為零，能輕易地將壯麗星河盡收眼底，適逢當地觀光局早前推介了10間必到的星空餐廳，大家可以在億萬星斗下用餐，享受一場視覺、味覺的浪漫饗宴，體驗「追」星的滋味！

年度餐廳 狂野新意

皇后鎮（Queenstown）擁有無邊際的清澈夜空，即使用肉眼也能飽覽浩瀚銀河；而位於該區的Amisfield Restaurant，藏身於山間綠野之中，使用本地片岩（Schist）和環保木材建成，並以北歐的冷色調為內裝設計主調。至於戶外用餐區則猶如玻璃屋的通透設計，最多可容納5人，加上周圍毫無光污染，讓食客享受在原野中搭配繁星，細味奢華的美食體驗。此外，餐廳連續6年入選《最佳美食指南》（Good Food Guide），並授予三頂帽子榮譽，相當於米芝蓮三星，去年更以19.5分（滿分20分）的最高得分，登上新西蘭的年度最佳餐廳寶座。

帶領餐廳登頂的行政主廚Vaughan Mabee同樣來頭不小，曾經在米芝蓮三星餐廳磨練技藝的他，去年以第44名佳績打入全球百大最佳主廚（Top 100 The Best Chef）榜單，也是當地首位廚師獲此殊榮。

大廚熱愛從自然尋找煮食靈感，並喜歡親自狩獵、出海捕魚和採集原食材，發揮其創意將當地中奧塔戈（Central Otago）的野性風味，轉化為一系列精緻料理。其中包括招牌菜帝王蟹，是嚴選棲息在福沃海峽（Foveaux Strait）500米深處的帝王蟹，雖然只是經過輕微水煮和搭配清湯的簡單烹調，卻能保留蟹的原汁原味，上菜時伴隨滿滿的液態氮，打卡一流。另有面層鋪滿白飯魚仔的鯧魚，伴以忌廉慕斯同吃，鮮甜飽滿。素食人士則可嘗嘗塗上麥盧卡蜂蜜、蘑菇魚醬慢煮的秀珍菇，大廚特意加了黑皮諾葡萄酒，為食材染上色彩之餘，又能帶出陣陣果香，層次豐富又不會過於濃郁。

經典料理 創新巧思

另一間同樣位於皇后鎮的Nest Kitchen，坐落於瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）的卡瑪湖景酒店內。餐廳結合現代裝潢，設有高挑的三角屋頂和大面積落地玻璃，可將湖泊和星空的壯麗景色一覽無遺。餐廳菜單會按季節而轉換，一般分為三道菜和六道菜的套餐，主廚Williams擅長將當地時令食材加入現代元素，研發出創新料理，其中包括大受歡迎的酥炸豬扒，選用來自Cloudy Bay的花蛤加以醃製，伴以花椰菜忌廉汁、酸辣醃菜醬Piccalilli和蛋黃泡沫，多重口感叫人意猶未盡。另外還有經典鴨胸，由於鴨胸經過熟成，只要簡單煎幾分鐘已經有完美脆面，肉質鬆軟、油香充足，底下則配搭當地出產的黑皮諾葡萄汁、蔓越莓蓉和有機燴飯，並放上兩片亞麻籽脆片，風味一絕。主廚也在傳統的雞肉粟米餃子上發揮創意，不但在麵糰混入粟米一同搓揉成餃子皮，更伴以爆谷和粟米泡沫，並灑上新鮮龍蒿，令菜式增添甘草香氣。嗜甜的就不要錯過南瓜芝士蛋糕配薑汁雪糕，質感軟滑，薑味溫和不嗆口，還有軟糯濕潤的士多啤梨馬卡龍更是畫龍點睛，令人沉浸於甜蜜的歡愉。

海鮮佳餚 甘甜滋味

隱身在坎特伯雷南阿爾卑斯山（Canterbury Southern Alps）的The Black Diamond，外觀呈獨特的鑽石形狀，樓底達5.5米高並設有寬廣的落地玻璃，可將山谷景觀盡收眼底，加上佔地面積只有25平方米，可將環境的影響減到最低。餐廳提供三道菜的午市套餐，亦可以選擇自主野餐拼盤和高地燒烤體驗。

行政總廚Daniel Fraser擅長將新鮮海產，結合自家種植或採集的農產品，炮製成一道道精美佳餚，好似選用當地小龍蝦，加入焦化牛油熬製，醬汁既含龍蝦的鮮甜，又帶有堅果香味，最後將野生採摘的蘋果切粒搭配，色香味美。另一道炭燒八爪魚，配上牛油果忌廉、番茄莎莎醬和當地香腸，酸辣味混合炭燒味，搭配車厘茄的清爽，令人齒頰留香。主廚炮製健康素食同樣有一手，例如焗Agria薯仔，由於薯仔水分少、肉質鬆軟，加入山羊芝士抹醬，撒上黑松露和香葱，成為一道精彩的開胃菜。一頓完美的飯宴當然少不了滋味甜品，主廚將自家培植的車厘子炮製成碎雪糕，過程中無額外添加糖分或乳製品，並加入經過燒烤的車厘子和朱古力麥芽餅，甜而不膩。