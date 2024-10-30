王祖藍自爆同李亞男有分歧　因一原因要求太太減產

藝人王祖藍和李亞男今日（30日）夫妻檔現身觀唐出席汽車活動。他們指由於之前舉家搬到上海居住，所以已經一段時間未在香港露面，不過近年已經搬回香港。王祖藍又透露正在為無綫台慶節目作籌備，預告會與「福祿壽」三人於東南亞和美加地區搞巡唱。

講到夫妻二人開車習慣，王祖藍笑言不會碰太太的車，因為她有潔癖，所以二人多是「分車」，還自爆會與太太在揸車上出現分歧，甚至演化成吵架：「有一次我哋去中環，明明已經到咗中環，但都可以開車去咗九龍，再返去金鐘，20分鐘嘅車程變咗1個鐘。」不過如果一家四口一起出遊，通常都會由王祖藍駕駛。另外提到兩位女兒的教育，祖藍表示這方面全權交由李亞男負責，因為李亞男會經常看育兒相關書籍，並且多留在家中接觸一對女兒，相反自己就要經常飛，又言家中有訂立規矩，方便管教孩子。

至於談到李亞男早前於溫哥華和上海兩地舉行畫展，她笑言接下來有在香港也舉辦一個畫展的想法，又指現在欠下很多畫債，其中包括鍾嘉欣等一眾好姊妹和奶奶的朋友，所以經常要花好長時間專心畫畫，有時一畫就10幾個鐘，導致她畫到膊頭痛需要看醫生，令王祖藍好心痛，要求太太要「減產」，量力而為，不要接太多單。李亞男又表示想創業開咖啡店，王祖藍亦表示支持，說：「其實最緊要就是佢除咗湊女之外，有自己嘅興趣同埋事業。」