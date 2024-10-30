本日日本：國寶瑞巖寺　入夜光影大搞作

日本的秋天美景不只是楓葉紅，更有如夢似幻的光影世界等着你！11月1日至24日松島的國寶瑞巖寺將再次與知名光雕團隊NAKED, INC.合作，推出 「NAKED松島・國寶瑞巖寺秋季夜間參拜」 活動。今年特別之處是由NAKED, INC.和當地的學生共同打造投影影像，主題是伊達政宗為祈求瑞嚴寺永遠繁榮而創作的和歌，並在平時不對外開放的御成玄關上投放，每日下午5時後，借助「NAKED」設計的燈光，寺廟從白天的莊嚴瞬間變為光影交織的藝術品。而本次活動期間，原本屬於禁止進入的主殿內部亦於限定時間內允許拍照。

另外，場內提供的「NAKED Distance投影燈籠」 亦是一大亮點，燈籠上的投影圖案包含伊達政宗所愛的松島灣明月、蓮花與山茶花，配合不同顏色選擇，遊客可攜帶這些燈籠穿梭在瑞巖寺的光影世界中。別忘了體驗「NAKED花朵籤詩」，簡單講係將仿真花藝術與籤詩結合起來，帶走的不僅是紀念品，更是難忘的回憶！成人入場費1,100日圓（約HK$57）。