陳錦鴻17歲自閉兒激罕曝光　昂藏6呎用5年時間考獲鋼琴演奏級

陳錦鴻曾是無綫一代小生，自稱有周潤發影子的他，拍過神劇《創世紀》，絕對是他代表作。他昨日（29日）與太太杜雯惠（Ada）接受短片頻道訪問時，分享照顧自閉兒的育兒心得，透露兒子陳駕樺於2019年開始學鋼琴，近年愛上音樂，對於兒子找到擅長又喜愛的興趣都感到很開心。而陳錦鴻17歲的兒子更罕有露面，即場演奏鋼琴，展示琴技。

陳錦鴻的DJ太太杜雯惠07年誕下一子，但兒子直至3歲仍未識說完整句子，被證實患有語言障礙，其後再檢查發現兒子確診自閉症及中度智障。陳錦鴻在2011年，拍完TVB劇集《萬凰之王》後決定停工照顧兒子，與太太一起教兒子讀字，照顧兒子起居飲食，直至2019年復出參演隔籬台劇集《婚內情》，近年大多於內地工作。

如今兒子陳駕樺已經17歲，陳錦鴻在節目中分享過去10年停工的感想：「呢10年時間我當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論佢做錯、表達得唔好或者唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，Keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係我好容易畀佢影響到情緒或者作息。」

杜雯惠透露兒子雖然有自閉症，但只要找到可以令他投入、喜愛的事，他一樣可以有所發揮，近年陳駕樺愛上音樂，於2019年初接觸彈琴，短短5年時間，最近已經開始考演奏級資格。杜雯惠指5年前，陳駕樺因看完《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）突然向她表示想學彈琴，「佢依家一日要彈5、6個鐘，佢好自然就去彈，冇得逼。」陳駕樺在直播中露面，更熱情地向鏡頭打招呼，陳駕樺非常高大，目測最少有6呎高。他在直播中向觀眾介紹他要演奏的鋼琴曲，雖然說話有些急促，但可以表達到意思，而且亦可以清楚對答，可見說話狀況大有改善。陳駕樺就讀國際學校，因此說英文會比較流利，更預告周四在學校會有表演。陳駕樺在直播中大晒音樂才華，表演原創英文歌曲，不少網民都大讚他彈琴和唱歌都非常悅耳動聽，而父母在旁聽兒子表演，都露出開心自豪的表情。