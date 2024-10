韓國男團SS501出身的金賢重早前宣布將於12月21日在旺角麥花臣場館舉行《2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG》,是他今次世界巡演的最後一站,絕對是「THE LAST DANCE」中的最後一舞!

近日他特別為粉絲拍攝問候影片,他在片中親切地用廣東話說:「大家好,我係金賢重!好耐冇見!」接着他便問粉絲:「你們過得好嗎?」一方面慰問多年不見的香港歌迷,另一方面也跟全世界的粉絲問好,他透露正為這次演唱會努力準備中,並承諾會將最好的表演送給觀眾:「香港站也是我這次巡迴演唱會的最後一站,我盡全力在準備不同的表演給大家!希望大家多多期待!」最後又用廣東話約定粉絲:「香港見!」