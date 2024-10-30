點心小食添滋味　Free歎奶茶撐本土

返工悶悶哋、肚仔餓餓哋，這個時候就想來點小食點心醫吓肚慰藉一下。最近就有全新口味的餅乾條登場，還有即食點心品牌推出的增量版蝦餃，仲有淡奶品牌為慶祝「港式奶茶日」而免費大派奶茶，為巴絲打每日沉悶工作添加活潑繽紛滋味！

新口味餅乾條

日本百年品牌的餅乾條最近推出全新口味，分別是士多啤梨、牛奶朱古力和香蕉布甸餅乾條。士多啤梨口味的餅乾條外層包住濃厚士多啤梨牛奶朱古力醫，牛奶濃郁的味道與清新的士多啤梨粒粒完美配合；而牛奶朱古力味則散發甜蜜牛奶香氣，朱古力的微苦與牛奶的甜美互相取得平衡；至於香蕉布甸口味，除帶來香脆口感外，每一條都滿有香蕉布甸朱古力醬，猶如品嘗可口甜滑的香蕉布甸般，濃厚口感在味蕾爆發，帶來滿滿幸福感。品牌還分別於包裝盒上飾上見可愛的「兔子」、「熊貓」和「獅子」，俏皮可愛，配上每一枝餅乾條都充滿香醇鬆軟的甜滑滋味，樂「脆」無窮。為了慶祝新口味登場及分享快樂與正能量，品牌於11月起首兩個周末（11月9日至11日、16日至17日）於多區包括銅鑼灣、尖沙咀及將軍澳街頭，與市民大眾大玩遊戲，並免費派發3款全新口味共3,000盒餅乾條，有興趣的巴絲打就不要錯過了！

阿GAO撐增量蝦餃

即食點心是不少巴絲打隨時醫肚之選，由本地逾百年歷史的食品品牌推出的點心頂點系列，最近就帶來全新的「至尊鮮蝦餃皇」，還請來人氣女子跳唱組合的隊長阿GAO率領「至尊蝦餃應援團」為新口味打氣，名副其實阿GAO撐阿餃！全新「蝦餃皇」以原隻爽口彈牙鮮蝦，搭配健康的芥花籽油製作，餡料分量較傳統的「晶瑩蝦餃王」增多70%，加上皮薄餡靚又鮮味多汁，內「餡」十足，是令人驚喜的即食點心。

全港大派港式奶茶日

港式奶茶是不少巴絲打每天的「必需品」，亦是不少旅客訪港必試的本土名物，為隆重其事，淡奶品牌近十年均會舉行度盛事「港式奶茶日」，今年11月第三個星期日便是第十二屆的「港式奶茶日」，品牌因而於11月舉行多個慶祝活動，打響頭炮的是每年都大受歡迎的免費派發活動，於11月1至30日期間的星期一至五，於指定時間到參與的茶餐廳即可免費領取港式奶茶一杯，共派逾12,000杯。此外，為進一步推廣港式奶茶文化，品牌今年還首度舉行「點Match都夾‧全城美食大選」，讓大家在網上投票選出茶餐廳美食中必吃組合，評分最高的30位參加者更有機會贏得取「專屬刻名．奶茶杯碟套裝」，夠晒獨一無二！