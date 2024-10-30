郭富城舊愛姚正菁有女初長成　細女參加溫哥華華姐靚到癲

天王郭富城舊愛姚正菁（現改名姚舜薰）最近與劉少君等好友食飯敍舊，58歲的她保養得宜，依然keep住童顏靚樣。姚正菁淡出演藝圈後，移民新西蘭結婚生女，有指她年前離婚，返回家鄉上海做生意，平時戴數十萬名錶出街，生活富泰。而姚正菁2個女兒亦已長大成人，細女林映說更參加了今年的溫哥華的華裔小姐競選，樣貌跟媽媽十足餅印，笑容甜美，大有機會跟隨媽媽年輕時步伐加入娛樂圈。

在溫哥華的華裔小姐競選的官方網站可見，林映說是2號佳麗，今年23歲，英文名叫Claudia，身高5尺5寸，在香港出世，才藝是攝影，而夢想做一名兒童心理學家。從官方拍攝的照片中，見束起頭髮的Claudia五官精緻，眼大鼻高，尤其笑容像跟媽媽如出一轍，一樣咁甜美可愛。另一張相片，見她穿上白色tube dress，谷胸大騷身材，睇頭十足。

Claudia透露自己在去年夏天到韓國一所大學進修商學，自小便很喜歡音樂，能演奏多種樂器，如木片琴、鈸、鼓和搖鼓等。而且還很有愛心，曾參與不同的救助流浪動物的志願服務，又到過尼泊爾當義教，看得出姚正菁好用心栽培女兒，絕對是媽媽的掌上明珠。

林映說在自我介紹中說：「大家好，我是林映說。從小到大也未曾想過會參與選美，在畢業將致的這年決定讓自己跳出舒適圈參選華裔小姐。我認為選美就像一面鏡子，能夠反映著自己最真實最美好的一面，亦能夠從中知道自己的不足，繼而再作出改變成為更好的人。華裔小姐既是擁有東方之美，亦同時能夠融入西方的文化。出身於香港的我，相信能夠在中西合璧之間找到最好的共鳴。希望接下來的故事能夠讓你了解我更多！」