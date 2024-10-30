披荊斬棘4︱ 李克勤由頭贏到尾　終極戰唱爆《紅日》成大贏家

歌手李克勤在內地真人騷《披荊斬棘4》的總決賽中勝出，終極贏得2024年度總冠軍滾燙X-Leader。在合作舞台中，克勤再度跟尤長靖陣營合作，身穿紅衣化身「大祭司」，與林志玲老公黑澤良平（Akira）、尤長靖、雅一起將《鬥牛》場搬上舞台，極致的表演為陣營贏得了一個家族席位。其後在陣營show中，克勤與全陣營成員一起合唱《紅日》，問到選曲原因，克勤輕描淡寫地表示：「呢首歌嘅歌詞寫得唔錯，聽講好似係我寫嘅。」引來全場大笑。同時，克勤又為所有的哥哥及弟弟唱和音，足見陣營帶來深厚的友誼，最終憑《紅日》舞台獲得兩個家族席位。

經過總決賽多輪競賽後，克勤陣營獲2024年度領銜陣營，不僅順利加入全能唱演滾燙家族，同時身為隊長的他更獲得2024年度滾燙X-Leader，獲獎時他說：「一直有收到哥哥弟弟們嘅禮物，亦都想送番自己嘅一份心意。」更承諾可以做哥哥弟弟們的演唱會嘉賓，這份「禮物」令哥哥弟弟們大為興奮。節目完結後，克勤也在社交平台上發布了和秦昊的最後一次採訪，肯定了秦昊的才華和努力，表示很開心和兄弟們同行，更感謝大家的支持和堅持。《披荊斬棘4》圓滿結束，克勤從初舞台第一名、個人喜愛度第一名到總決賽X-Leader，由頭贏到尾，而且收獲兄弟們的情誼，成為大贏家。