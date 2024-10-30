洪助昇扮鬼作惡　整蠱Locksmiths

聽日就是萬聖節，歌手洪助昇（Aiden）貪玩扮鬼作惡，鎖定目標樂隊「Locksmiths開鎖佬」，為了完成整蠱計劃，Aiden事先向Locksmiths的Bass手Harry收風，得知隊中最細膽的是Keyboard手Eric，遂決定向Eric埋手。Aiden預先弄壞band房的燈，由隊員約Eric到band房，計劃是當Eric去到band房，打開門及開燈後便聽到粵曲，然後由早在房內埋伏的Aiden，扮成貞子撲出嚇人。

事發當日，Harry約了Eric去band房，Eric首先到達，按燈掣只有一盞燈亮起，然後房內響起粵曲，Eric先呆了幾秒，然後發短訊向隊友求救，表示聽到音樂聲，當粵曲聲再次響起時，他立即關門走人。躲在band房一角的Aiden無奈表示：「都未嚇到佢就已經走咗。」為了完成整蠱計劃，由另一幫兇鼓手Tom陪同再回band房，Aiden趁2人未到，先將band房弄得凌亂不堪，今次Eric手上拿起長掃把當「武器」，「貞子」驚嚇衝出，嚇到Eric面容扭大叫，兼軟攤在地上，對大家的「慰問」已毫無反應，整蠱計劃成功。

Eric事後受訪，表示當聽到粵曲時已感心怯及竪雞皮，心諗：「唔係呀嘛！咁邪！」，之後再上房時看到房內凌亂不堪，以為有賊入屋，才拿起拖巴，「見到長髮、白色長裙嘅⋯⋯ 人，唔知係唔係人，畀佢嚇親開始大叫，跟住勁腳震，我心諗：『跪喺度啦，應該就係prank嚟㗎啦！』」他之後有胡思亂想，真的以為撞邪。幫兇的Tom坦言有點內疚：「因為我見佢真係神情呆滯，坐咗喺地下粒聲唔出，呆咗兩個鐘先回神，死啦！會唔會真係嚇到傻咗？但好彩後尾我哋夾band嘅時候佢都冇乜嘢，我有少少內疚，因為可能佢真係好細膽，不過係唔會放過佢，哈哈！」

至於主謀Aiden則表示因為自己每年萬聖節都會被嚇，今年決定主動出擊。原來最初擬定目標是主音大雄，但後來覺得他太醍目，所以轉移目標向比較單純的Eric。Aiden表示若果第一次Eric行近一點，便嚇到對方，結果第二次折返令件事變得恐怖些。不過他分享這次扮貞子也很辛酸，他表示：「匿喺band房戴住個長假髮真係好熱，又睇唔到嘢，熄晒燈其實都幾恐怖。再加上見到佢第二次上嚟，手上面揸住碌棍，幾驚佢會打落嚟，哈哈！」影片播出後，有網民留言「呢隻貞子伙食唔錯」，Aiden自嘲是世界上最大份的貞子，他說：「成為世界上最大份嘅貞子都係一個榮幸，好開心大家睇得開心，希望大家萬聖節快樂。」最後更向受害者挑機：「希望佢哋會整蠱番我，好期待。」