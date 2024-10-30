小野寺梓　柔情陶肌偶像

小野寺梓有一副清麗脫俗嘅姊系面孔，可謂人見人愛！（互聯網）

要成為樂壇偶像，從來唔係一件易事，除咗要唱得跳得，仲需要一個討人歡心嘅形象，所以顏值愈高愈着數，加埋身材弗、識打扮，上位冇難度，而近年喺日本寫真界撈得唔錯嘅小野寺梓，就有齊晒上述條件，紅得有道理！

清麗脫俗

有留意開日本寫真界行情，唔難發現好多人氣女優都屬於薄身大波型，好似天羽希純、宇咲同十味，無獨有偶，佢哋都喺樂壇發展，分別來自唔同嘅偶像組合，而今日為大家介紹嘅小野寺梓亦唔例外，來自美少女組合「Pure White Canvas」嘅佢，仲要係人氣最勁嘅創始成員。

梓妹之所以咁受歡迎，絕對有樣睇，天生有一副清麗脫俗嘅姊系面孔，襯埋一頭自然又烏黑嘅秀髮，氣質斯文得嚟帶幾分柔弱，畀到人一種鄰家女孩嘅感覺。最難得嘅係，當佢以水着打扮示人，吸引力更勁，肌膚好似雪咁白，身材纖巧得嚟，上圍對E奶又顯得脹卜卜，吸睛指數爆晒燈！

最後一擊

來自秋田縣嘅小野寺梓，自細就好想成為明星，於是不顧父母反對，離鄕別井到東京尋夢，2018年正式加入「Pure White Canvas」，總算夢想成真，所以咁多年嚟一直為組合仆心仆命，每次上到舞台，定必做足100分！除咗人靚聲甜、歌精舞勁之外，身為隊內元老嘅梓妹，份人好細心，對其他隊員照顧周到，於是一班粉絲稱呼佢做「媽媽」，相當搞笑！

2020年梓妹開始做埋寫真女優，憑住薄身大波加嫩白陶肌，成功吸引到廣大觀眾注意。不過，梓妹喺最近表示《小野寺梓 LAST SHOUT》將會係最後一本數碼寫真集，事關未來日子要集中精力發展偶像事業喎！希望梓妹日後有時間嘅話會幫雜誌影吓相，當係慰藉吓一班寫真粉絲啦！

Profile

出生地：日本秋田縣

身高：5呎4吋

三圍：34E-23-33

小野寺梓經常四圍演出，登入其社交網，就會知道佢嘅登台消息，仲會搵到唔少靚相添！