MIRROR小隊歌第二擊出動　Ian柳應廷上演職場欺凌

人氣男團MIRROR小組歌曲第二擊《吃腐肉的鷹》今日（30日）推出，4位成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger），以型格曲風登場，帶來與過往MIRROR作品截然不同的感覺，MV中他們更上演了一場職場殘酷物語。對上一次MIRROR演唱會中，Jer、Stanley和Tiger試過以樂隊形式演出，今次再接再厲，並找來陳蕾為小組度身訂造暗黑型格感覺此新歌。他們與陳蕾討論歌曲主題的時候，大家都很想以禿鷹吃腐肉這個自然生態對比一些社會現象，透過歌詞申訴，釋放憤怒，編曲上，由於Jer一直很想有一首Red Hot Chili Peppers風格的作品，提供的資料也偏向這種風格，所以不難發現，《吃腐肉的鷹》中的鼓聲，令歌曲滲著這種另類搖滾的風味。

MV中4人分飾辦公室不同崗位，Ian扮演白領上班一族，Jer飾演Office boy，Stanley做保安員，而Tiger就做清潔工，在辦公室內遇上各種職場欺凌，有次老闆不小心被蕉皮跣低，要找出元兇，結果他們決定來個大反擊，奪回主權做自己的boss。拍攝當日，Tiger以背心上陣，少有騷出手臂，惹來其他人取笑，指從未見過如此帥氣的清潔工。而Stanley就被指是「Stanley Team」，跟保安員角色完美切合。最後他們由麻甩打工仔造型，轉換成為西裝骨骨的大老闆，帥氣十足，工作人員都表示心心眼，有人講笑好像電影《華爾街狼人》中的里奧勒度狄卡比奧般具型格。拍攝當日，Ian因身體不適，但依然落力演出，其中一幕4子要肆意破壞辦公室，各人都毫不留力，不少道具被破壞，碎片飛彈十分危險，幸一take過順利完成。