冧得掂闊太　下半身享福

家陣搵食艱難，唔少男人都希望被樣靚身材正嘅闊太睇中，瞓喺度都有大把錢使，問題係呢啲致富機會唔係人人遇得到，惟有睇吓四仔發住夢先啦！

香閨作客

屋企附近係豪宅區，當中有位闊太同你眉來眼去，呢鋪仲唔係「近水樓台先得月」？咁有幻想空間嘅故事，正正係出自MYLF製作嘅《Big Tit MILF Next Door #5》。影片由4位巨乳脫星Kelly Caprice、Crystal Rush、Melanie Hicks同Melanie Hicks演出，劇情講述男主角家境清貧，但天賦異稟，下半身暗藏巨大神兵，引得巨乳闊太心癢癢，經常借故上門搭訕，某日仲邀請男主角到香閨作客。既然闊太咁主動，男主角亦唔客氣，同對方發生激烈床震，實行為下半生謀幸福！

遊艇激戰

唔少男士都想有艷遇，若然邂逅對象係一名靚靚闊太，絕對可以躋身人生勝利組！由Filthy Kings出品嘅《BBC Anal Pleasures #2》，就將唔少四仔迷夢寐以求嘅畫面拍畀大家睇。影片由Jenna Fireworks、Joey White、Luna Legend等多位人氣熟女孭飛，故事講述男主角喺碼頭打工，某日闊太邀請佢上遊艇玩，明眼人都知對方意圖，更何況男主角縱橫情場多年，於是出海冇耐，即時陪闊太上床，施展渾身解數。闊太唔止慾望大滿足，仲將男主角收編為私房炮兵添！

【小題】瘋狂車震

男士揸名車溝女係四仔常見橋段，反過來闊太揸名車嗒仔，你又睇過未？由Blacked推出嘅《Diamond Life》就有辦你睇。片廠搵嚟Laurent Sky、Derek Dozer同Julia Grandi聯手執導，睇到呢個導演陣容，擺明係大製作，加上有Julia Grandi、Angie Faith、Phoenix Marie等天后級脫星參演，質素更有保證！故事講述有班闊太成日揸住名車四圍溝仔，某日遇到男車神，即被對方嘅雄風迷住。喺激烈車震後，再返回豪宅玩埋下半場。雖然劇情單薄啲，但床戰夠晒精彩，相信四仔迷會滿意。

碟評

樣靚身材正嘅闊太已經夠吸引，仲要對住自己笑淫淫，好難唔令男士產生性幻想，而今次介紹嘅3套四仔可謂各有賣點，相信好多四仔迷都希望片中情節會發生喺自己身上。特別推介《BBC Anal Pleasures #2》，事關片廠租用遊艇嚟拍攝，咁大手筆，淨係呢份誠意都值得支持。