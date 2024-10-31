【是日通勝】

農曆九月廿九

甲辰年 甲戌月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：出財、開倉

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

金牛座：不要隨便插手別人的私事，以免惹上麻煩。

雙子座：事業發展進入瓶頸期，是時候向前輩請教。

巨蟹座：財運有點糟糕，勿因錢銀問題而迷失自己。

獅子座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

處女座：財運好到極，但不宜張揚，以免惹人眼紅。

天秤座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

天蠍座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

人馬座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

山羊座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

水瓶座：財運欠佳，更有可能出現因財失義的情況。

雙魚座：財運急升，宜趁機多做好事，活得有意義！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）狗 思緒亂

鼠：易受流言影響，對伴侶的信任度下跌。

牛：受壓力與疲勞煎熬，是時候好好休息。

虎：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

兔：工作效率提升，理財投資不乏新靈感。

龍：事業運上升，但不要期望收入會大增。

蛇：要多顧及伴侶的想法，避免感情變淡。

馬：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

羊：做事拖拖拉拉，易給上司留下壞印象。

猴：人緣不錯，易重遇好久沒見的老朋友。

雞：錢財乃身外物，太看重得失不是好事。

狗：是日沖煞，運勢不佳，容易胡思亂想。

豬：小事化大冇好處，做人切忌斤斤計較。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

天生桃花旺的男性

人的桃花運是否旺盛與面相有密切關係，究竟桃花旺的男士，面相上有甚麼特徵？

1.明顯桃花紋

桃花紋顧名思義是主管人的桃花運，是指長在臥蠶中後端起一直延伸到尾端且靠近眼尾的紋路，有人紋路細小，有人紋路深，多數都是在笑起來時特別明顯，代表有比較多的桃花，容易受人愛戴。

2.天生卷髮

頭髮天生卷曲的男人充滿活力，有衝勁，富冒險精神，喜歡嘗試新鮮事物。這類男人的桃花暢旺，容易出現見異思遷的情況。

3.眼光如水

眼光如水指的是眼光盈盈有水，帶點閃爍、笑意，眼神似笑非笑，有這類特徵的男人天生桃花旺，特別受女性歡迎。

4.男生女眉

眉毛代表人緣、桃花。有這類面相特徵的男性，樣貌不凡，極易受女士們歡迎，一生桃花多。

5.眼白有痣

眼白有痣的男性，通常性格開朗，能言善道，在痣相學中有這類面相特徵的男性，天生桃花旺，不管去到哪裏都容易受到異性歡迎。