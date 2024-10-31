歐美紅星古怪湊仔方法　邊位超模用人奶醫子女？

「一樣米養百樣人」，好多歐美紅人都有自己湊仔的方式，不過聽完後相信不會有很多爹地媽咪會夠膽去試。以下就是其中幾位紅人最古怪的湊仔方法。

【麥當娜迫仔女着同一件衫】

咪睇美國流行女王麥當娜（Madonna）平時言行舉止自由開放就以為她對仔女都同樣「放任」，娜姐2005年在一訪問就透露自己點管仔女。她表示：「如果露迪絲（大女）將啲污糟衫亂放喺地，我哋就會拎走晒佢所有衫放喺個袋後，令佢被迫要着同一件衫，唔會立亂整污糟佢。所以佢返學時都着住同一套衫直至佢學識整潔。」

【Gisele Bundchen母乳當神藥】

巴西超模Gisele Bundchen與前美式足球員前夫Tom Brady育有一子一女，而Gisele一直堅持餵哺母乳，她曾解釋力推人奶的功效。她表示：「當我餵人奶畀佢哋時，我啲仔女從來冇病過。如果佢哋雙眼唔舒服，我就會將人奶為佢哋滴眼。每次搭飛機出門前，我都會將人奶放喺樽仔內保存以防佢哋喺機內肚痛不適。我個兒科醫生都講過人奶係所有嘢嘅完美藥物。所以我停餵後一直都雪定好多樽人奶。」

【Christina Aguilera愛在兒子前裸體】

美國樂壇天后Christina Aguilera於2010年曾在訪問中自爆愛在兒子面前全裸。她表示：「我認為重要嘅係我個仔見到阿絲唔會因為自己個性別而羞愧，佢兩歲，我哋係藝術收藏家，一屋都有好多裸女畫。Max（兒子）會長大到時佢會習而為常唔會覺得尷尬。」