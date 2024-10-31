林憶蓮加盟新《聲生不息》告吹　容祖兒蓄勢待發

音樂真人騷《聲生不息》明天正式進行錄影，樂壇天后容祖兒將與衛蘭、周筆暢、李宇春等同台較量，薛凱琪亦隨時加盟。至於之前曾被力邀參與的林憶蓮據知因正籌備入行40周年演唱會，故已推辭，fit爆的她更將疑似海報造型曝光。

內地湖南衛視音樂真人騷《聲生不息》之前「港樂季」、「寶島季」及「家年華」3季均有不少實力派歌手壓陣演出，包括李克勤、林子祥、葉蒨文、李玟、楊千嬅等，而節目更曾令「樂壇小天后」炎明熹及歌手曾比特於內地走紅。而《聲生不息港樂季2》將於明天（1日）於長沙進行錄影，今次參與的歌手容祖兒、衛蘭、周筆暢、陳小春、李宇春等已相繼抵達長沙準備就緒，而方力申更會擔任節目主持。而之前網上流傳的名單上還有李克勤、譚詠麟、薛凱琪、林憶蓮等，但暫時未見他們蹤影。

罕有露面的憶蓮本來是節目一大亮點，據知單位之前的確曾力邀憶蓮坐陣節目，但礙於她正為其入行40周年的演唱會作準備，有傳她最終決定推掉，專心籌備個唱，故昨日最新的名單上，其名字已被刪除。而憶蓮日前都有於社交平台PO出與合作多年的髮型師Kim Robinson的相片，更有多張造型特別的新照片，相信是為演唱會海報拍攝。憶蓮亦有PO文：「過去的兩個月，規律的作息，準備接下來的忙碌。」她除了到健身房做運動，更吃得相當健康，看來已為個唱準備好。

另外，隨時現身節目的薛凱琪日前於深圳一個音樂會亮相，以一身低胸白色吊帶裙示人的她，不經意露出長腿，相當養眼。今集都有不少飛行嘉賓，網上流傳的有吳若希、周慧敏、泳兒及陳慧嫻，吳若希一直忙於為內地巡唱演出，日前為江門站排舞的她，以背心露腰裝示人，更大擺揸槍甫士搞笑，狀態十足。