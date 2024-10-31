東方日報C1：湯唯3衝青龍影后　金高恩隨時截胡

韓國影壇盛事《青龍獎》昨日公布入圍名單，內地女星湯唯憑老公金泰勇執導的韓片《Wonderland》第3度提名青龍影后，老公則入圍最佳導演，可惜同片的秀智、朴寶劍、鄭有美及崔宇植等卻「全軍覆沒」，無緣角逐演員獎項。難得夫妻齊齊有提名，又適逢結婚10周年，湯唯昨日在社交平台分享夫妻的另類合照，甜蜜放閃！

《第45屆青龍電影頒獎禮》將於11月29日在韓國首爾舉行，主辦方昨日公布候選名單，大熱電影《破墓》獲最佳影片、導演及男主角等12項提名，成為入圍大贏家，《12.12：首爾之春》獲9項提名緊隨其後，至於集湯唯、秀智及朴寶劍等主演、孔劉客串的電影《Wonderland》，則只入圍「最佳導演」、「最佳女主角」、「美術獎」及「技術獎」4個獎項，除了湯唯有份角逐影后外，其餘演員均與獎項無緣，實在可惜。

其實《Wonderland》在韓國上映時，票房成績一般，入場人次只有62萬，難得湯唯仍有份角逐影后，與賣座電影《破墓》的金高恩、《市民德熙》的羅美蘭、《左輪殺姬》（前譯：左輪手槍）的全度妍及《因為討厭韓國》的高雅星爭奪殊榮，今次亦是湯唯繼《晚秋》及《分手的決心》後，第3次角逐青龍影后。湯唯在片中的演出細膩動人，不過其他對手亦不容小覷，如《破墓》的金高恩演技備受肯定，加上該片口碑及票房雙贏，絕對是湯唯的勁敵！至於曾奪康城影后的全度妍當然亦勢均力敵，影后之爭可謂相當激烈！

鄭雨盛崔岷植掀惡鬥

影帝方面同樣掀起一番惡鬥，《破墓》的崔岷植、《沒有美色殺人狂》的李聖旻、《首爾之春》的鄭雨盛與黃政民及《絕命狂逃》的李帝勳等全是好戲之人，賽果難料！

湯唯與老公金泰勇同樣入圍青龍獎成為焦點，最終能否齊齊奪獎仍是未知之數，不過昨日適逢是他們結婚10周年，湯唯在社交網分享夫妻的另類合照放閃，並發文：「十年光陰如梭，攜手，電影，人生，感恩！」相中只見湯唯在鏡子的倒影，而她拿着手機影老公，金泰勇雖然戴上口罩，但見到老婆即眉開眼笑，盡顯夫妻間的恩愛。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：