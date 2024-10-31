冬天愈食愈肥？避開三大食物陷阱

近日氣溫下降，更明顯地感受都秋冬氣氛，此時人體需要消耗更多卡路里，製造熱量以維持身體正常溫度。但亦由於身體用多了能量作出體溫調節，因此會更容易令我們感到飢餓，並傾向進食熱騰騰且高熱量的食物，加上冬天的喜慶節日較多，如「做冬」、聖誕節、農曆新年等，一不留神便進食過量，形成脂肪積聚。因此，如果想在冬日仍能保持苗條身材，就要小心留意以下3大食物陷阱，以免愈食愈肥。

1.打邊爐

天氣寒冷，最適合約埋一班三五好友圍爐取暖，來個熱辣辣的打邊爐盛宴。但事實上不少火鍋湯底都屬於高鈉、高脂和高熱量，特別是麻辣鍋、四川鍋等辛辣的湯底，當中添加大量辣油、花椒等油膩配料，其熱量不容小覷，加上重口味湯底會刺激食欲，令人一直想吃東西。另外，打邊爐當然必備大量肥牛、丸類和內臟食物，同屬高脂，配上醬料和含糖飲品，無形中攝取過多熱量。因此，如果想健康地享受火鍋，可以選擇較清淡的湯底，配搭養生食材，例如豆腐、番茄、金針菇、雞肉等，並按照先菜後肉的原則進食，避免蔬菜吸收湯底的油分和進食過多肉類。

2.羊腩煲

也有不少人喜歡在冬天時食羊腩煲，達到暖身暖胃效果，但同時也要小心熱量超標。因為羊肉屬於高脂肪肉類，尤其羊腩和近骨的部位脂肪含量最高，而羊腩煲多數會連同骨、皮和肥膏一同熬煮，並加上大量含油分的配料和調味料，例如炸枝竹、柱侯醬和腐乳醬等，雖然能令羊腩煲更加惹味，但同時亦令當中的熱量和脂肪含量爆表。較為健康的食法是控制分量，一塊起兩塊止，並選用較瘦羊肉和羊扒，避開皮脂部分，配料則可選擇吸油力低的白蘿蔔和冬菇等，代替生菜和枝竹，同樣也能大快朵頤，享受羊肉的滋味。

3.煲仔飯

天寒地凍，吃一碗熱辣辣、香噴噴的煲仔飯，令人暖入心扉。事實上煲仔飯同樣也是隱藏的致肥陷阱之一，因為其配料多屬於高脂肪肉類，例如臘腸、排骨、鳳爪、肥豬肉製成的肉餅等，在烹調過程中也會在煲底塗上一層油，以免飯焦黏鍋，導致白飯吸收不少油分，最後再淋上一圈甜豉油，熱量隨時爆燈。因此，進食煲仔飯時小心選擇食材和控制食量，如果分量過多不妨與朋友分享，減少熱量攝取。