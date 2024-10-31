今日出新歌！GD去年捲吸毒案受打擊：差點有危險念頭

今日（31日）攜新歌《POWER》回歸樂壇的韓國天團Big Bang的36歲隊長G-Dragon（GD），昨晚（30日）亮相「國民MC」劉在石及曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

GD自爆於2013年推出歌曲《Crooked》之後，曾想過不再出碟：「那時候我還未夠30歲，我6歲就做練習生了，19歲出道，當時我再過一年就要到當兵的年紀，已經出道15周年，做了11年練習生，而我以『權志龍』的身份生活只有4至5年，其餘20多年都是以練習生或『G-Dragon』的身份生活，我不知道我到底是誰。」

GD坦言有一段時間感到迷失自我，而現時自己就比以前更重視健康：「現在我的樣子、給人的印象和說話的語氣也跟以前有很大不同，雖然沒有之前那麼鋒利，但我覺得很好。」

去年他曾捲入吸毒案，堅稱沒有吸毒的他主動到執法部門接受調查，最後成功洗脫嫌疑，談到出道後多次捲入是非，他表示：「人生有大半時間都過着華麗的時光，就發生了不是因我而起的事，我想盡自己的能力去解決，卻找不到答案，不斷被迫往死角，陷入走投無路的困境，精神變得衰弱，好像要有危險的念頭，所以我強行讓自己抓住重心。」他指從前會想克服困難，現在只會認輸：「我不會想去戰勝它，我現在喜歡冥想和茶藝，情緒也很穩定。」