曾為人氣韓劇《背著善宰跑》唱主題曲《春雨》的韓國獨立藝人10CM,將於11月8日假麥花臣場館舉辦《2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong》演唱會,而主辦方近日更驚喜宣布10CM將於11月7日在將軍澳的商場舉行記者會,搶先跟一眾粉絲們見面!

今次是10CM首個香港演唱會,首度訪港開個唱門票更宣告全數售罄,而他將於演唱會前一天舉行記者會,除了搶先跟一眾粉絲們見面和預祝演唱會圓滿成功外,更會「放口風」稍稍透露演唱會的表演內容。而作為大熱電視劇OST的常客,10CM亦會分享自己有份參與的《淚之女王》和《背著善宰跑》OST中,自己私心比較喜歡的一首。

距離10CM香港個唱還有不到半個月,而早前10CM在社交平台上載了鄧麗君的「月亮代表我的心」cover,不知道10CM會不會在香港場獻唱該首歌曲呢?