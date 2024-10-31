《盜墓者羅拉》開拍劇集版女星爭演 英國女星被網民一致睇好

美國著名冒險動作電視遊戲《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）於90年代推出後大受歡迎，最近亞馬遜美高梅電影公司計劃開拍劇集，目前正在選角中。

據知《權力遊戲》（Game Of Thrones）英國女星Sophie Turner 與《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）女星Lucy Boynton已先後參與試鏡爭演「羅拉」一角。 而網民普遍認為前者較適合演「羅拉」，而Sophie日前為慶祝萬聖節時扮《22世紀殺人網絡》（The Matrix）的角色Trinity，造型與「羅拉」有幾分似！

在新版開拍前，《盜》已先後兩度拍成電影，並由美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）於兩個版本飾演「羅拉」。其中安祖蓮娜的版本較為成功拍過兩集，2003年的續集《盜墓者羅拉：生命之匙》（Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life）更來港取景拍攝，更有兩位港星任達華與尹子維助陣。