馬志威私下Cute爆出招冧林夏薇　原來最愛王浩信？

藝人馬志威在無綫台慶劇《黑色月光》中，飾演「富三代渣男」的角色雖然「賤到出汁」，但私底下卻是可愛男孩，隨時隨地氹到同劇的林夏薇、楊茜堯笑爆嘴，成為劇組的開心果，跟角色「蔣基俊」好大反差。

有網友分享林夏薇、楊茜堯及馬志威在內地出席《黑》劇宣傳活動的搞笑片，其中馬志威一見王浩信的一比一人形紙牌，就情不自禁突變狂迷輕薄「王浩信」，除搭住「王浩信」的膊頭，擺出勝利手勢外，又派心心，之後望着「王浩信」的俊臉，嘟嘴吻了「他」的耳朵一啖，而全程目睹的林夏薇、楊茜堯不停發出笑聲，離開「王信浩」時，他說：「我嘅智商愈嚟愈低啦。」

而另一日，林夏薇、楊茜堯、馬志威及王浩信四人合體做宣傳，應大會要求表演跳舞，而馬志威和王信浩組成最Chok男圑跳一Part舞，當兩人擺最後一個甫士時，馬志威不知有心定無意，竟然一手胸襲了王浩信。到再玩另一個遊戲時，馬志威玩得更放，一手搭住王浩信膊頭，再連吻王浩信的面珠兩次，感覺似被「強姦」的王浩信全身繃緊，表現驚慌，跟笑到有酒窩的馬志威成強烈對比，笑到肚攣的楊茜堯謂：「原來他喜歡男生，不怪得不要你（林夏薇）。」