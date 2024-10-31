曾因𥄫女寫反省信　《黑白大廚》「三星」被爆背妻劈腿

韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎，其中奪得季軍、有「三星」之稱的姜勝元近日被韓媒公開他於2022年5月與A某結婚及於3個月後離婚的過程，大爆他是渣男，令觀眾大感幻滅。

他的前妻A某向媒體透露她是於2014年在美國做生意時認識姜勝元，當時姜勝元是巴黎藍帶廚藝學校的留學生，A某為了讓他在米芝蓮餐廳做學徒而動用人脈，又曾買名牌手袋討好友人，A某於2014年至2022年間與姜勝元經歷拍拖、分手、復合及離婚，而姜勝元曾向A某寫了多達10多頁紙的信，信中有「女客人一個人坐着，我就在熄了燈的倉庫一個人用閉路電視偷看」、「我是垃圾，我喜歡女人，有着骯髒的貪欲，做了不可以對非常愛我的人做的事」的內容。

A某指姜勝元多年來都捲入與女人有關的問題，而2016年他就在反省信中說：「因為我的野心，所以她要求和別人的男人上床。」當A某於2023年8月有了新男友，姜勝元就透過聊天程式恐懼A某：「想用刀插死你。」

而當時負責管理餐廳社交網帳號的A某就於2022年4月收到B某的訊息，因而發現原來姜勝元背着她與B某交往，而B某受訪時指自己是「被分手」：「後來我才知道他同時與其他女人交往，過了不久就聽說他結婚和開了餐廳的消息，我感到被背叛。」

對於爆料內容，姜勝元的代表律師就指A某和B某所說的並非事實，又稱知道A某是怎樣的女人，姜勝元已經十分遷就對方。

而姜勝元原定於11月3日出席在首爾三島舉行的美食活動，該活動因為有多位《黑白大廚》的廚師參加，有45萬人同時登入售票網站，而門票在開賣後10秒便宣告售罄，不過因為姜勝元爆出爭議，部分網民要求取消他參加活動的資格，主辦方初時表示出席名單不會有變動，但因為大批網民對回應表示憤怒，有關方面表示會再作檢討。