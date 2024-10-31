李幸倪傷小腿劇痛無比　一星期睇3次物理治療：痛到紮醒

歌手李幸倪（Gin Lee）、MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、李靜儀、蔡穎恩和吳冰現身銅鑼灣出席品牌限定店開幕活動，Gin Lee早前備戰校園排球賽，笑言太搏命，及太耐無打，練習時拉傷小腿肌肉筋腱，劇痛無比，一星期要睇3次物理治療仍未康復，要吃止痛藥負傷作賽，但藥力過後，痛到紮醒，要再睇醫生，幸復原得快，今日（31日）才可以着高踭鞋示人。

她穿上經典童話故事綠野仙蹤造型的紅色魔法鞋，表示很喜歡故事女主角擁有魔法能力，講笑好想達成環遊世界的心願，最想去瑞士，不過事業心重，暫時要做好工作先，問將來結婚去瑞士度蜜月？Gin Lee即避談感情事，笑言：「睇吓有冇機會。（有冇結婚計劃？）冇計劃，依家事業衝刺期，年紀又唔細，驚遲啲冇人想聽我唱歌，趁仲有人想聽唱多幾年先。」問男友心急娶她唔等得？她笑指有時快閃三日去旅行，也被粉絲催回港，講笑是粉絲唔等得。再問是否跟男友已有共識？她笑言：「講呢啲？信咩？我冇認過，冇正面回答過。總之有好消息會講畀大家聽。（恨嫁？）自己唔恨嫁，對呢方面冇規限，隨緣啦！」再追問男友有沒有向她求婚時？Gin Lee笑着唱歌仔以回應。