MeiMei唔驚昆蟲恨養守宮　Yanny唔介意養唐狗

女團Lolly Talk兩位成員Yanny及MeiMei今日（31日）為HOY TV節目《Lolly Lolly寵物拯救隊》進行拍攝，兩人負責幫柴犬「金金」減肥，她們大讚金金非常乖巧，令她們萌生養狗的念頭，家中沒有寵物的MeiMei坦言：「我想養狗，但屋企人唔畀，惟有去玩Yanny屋企隻貓。我都想養守宮，我唔怕昆蟲，我鍾意四隻腳嘅動物同昆蟲，但超過四隻腳嘅就唔得，例如蜘蛛。」她又自爆曾跟家中的壁虎溝通：「有次沖涼我見到條四腳蛇BB，我怕沖涼水會沖走佢，我叫佢走，吱吱聲咁同佢講嘢，佢吱吱聲咁回應我，不過最後我用手撥佢條尾叫佢走。」Yanny笑指MeiMei可做動物傳心師或壁虎傳心師，專幫人清除家中壁虎。至於本身養有貓咪的Yanny稱若將來養狗也會以領養代替購買：「我哋之前去咗探訪狗場見到好多被遺棄嘅狗，其實佢哋都好可愛，所以想幫佢哋，希望大家養寵物前三思。（介唔介意養唐狗？）唐狗可以呀！啲人覺得唐狗惡，其實唔係，佢哋好乖同好溫馴，不過有啲狗狗之前有唔好嘅經歷，會比較膽小同驚人。」