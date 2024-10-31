RS2.00虛擬概念　向拉力傳奇致敬

最近有一輛掛上福特（Ford）RS2.00之名的虛擬概念車誕生，不僅擁有搶眼配色，造型設計更是前衞，特別是其前揭式藍色玻璃車頂兼車門，創意非凡。據廠方歐洲設計團隊表示，這輛全新虛擬概念是於非傳統開發過程中誕生，沒想過結果卻出人意表呢！

以RS200 Rally為靈感

話說這一切源於廠方歐洲設計團隊為《秘密福特》（Secret Fords）系列，以40年前（即1984年）傳奇Rally拉力賽車RS200為靈感，製作了幾張設計草圖的RS Special專案。後來設計團隊中一班充滿熱情、又愛玩賽車遊戲的設計師，自發在公餘時間將草圖開發成虛擬3D模型。這暗地裏的舉措最終在設計總監支持下「攞正牌」完成自主開發的虛擬概念車，亦即是大家眼前所見的RS2.00。設計團隊強調，靈活性是整個設計理念的核心，不僅可靈活配上不同電氣化的動力系統，亦允許進行修改以創建具不同特性的版本。還大賣關子，現只是故事的開始，日後或許在意想不到的領域發展，難道有望將概念成真？

前揭式車頂兼車門

RS2.00這個名字既是向RS200致敬，同時亦有「2.0版本」（Version 2.0）的意思。它擁有前所未見的透明前部設計，通過取消A柱等阻礙駕駛視野的設計元素，改以罩蓋形車頂兼前揭式車門代替。而且兩側面板也跟着一併採用可從外部看到內部的藍色透明設計，以達到將內外視覺連結之目的。另為它裝上帶獨特像素化圖案的鍛造碳纖維擾流套件，其中尾部擴散器更特別採用中空設計，讓後懸掛系統變得穩若可見。配上源自當年RS200出戰WRC拉力賽，車身的斜間拉花和賽車號碼，利用全息技術將經典四圓燈重新演繹的頭燈設計，以及將原設於車頂後方的固定式擾流板換成可根據駕駛條件自動升起的主動式擾流板。在設計上力求創新之餘，不忘向傳奇致敬。

增強駕駛動態體驗

兩座位車廂注入不少可增強玩家體驗的功能，而且大部分受賽車模擬器設備啟發、從外部可見的結構部件組成。其中一對賽車椅是由具靈活調校特性的部件所製，藉此滿足不同乘客的體形，還可過濾或增強駕駛動態，模擬不同程度的駕駛感覺。坐席頭頂上的燈帶更有主動盲點指示器功能，為駕駛者作出超車動作時提供重要的即時訊息回饋。此外，配備玩家偏好的轉向柱組件設計，更是從遊戲電腦中吸取靈感，可直接充當RS2.00的「大腦」，將玩家的個人設定從一輛車轉移到另一輛車上，毋須每次換車都重新調校。車上唯一的屏幕設於軚環正中央，有齊主要介面顯示資訊，手不離軚便可觸控操作。