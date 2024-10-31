鄭嘉穎曹敏莉擔任代言近廿年　劉陳小寶陳細潔視如家人看待

鄭嘉穎及曹敏莉(Mandy)以代言人身份偕雪肌蘭國際集團主席劉陳小寶BBS太平紳士，與副主席陳細潔BBS於（30號）出席「屈臣氏健康美麗大賞」頒獎禮，見證天然健康食品品牌「雪肌蘭」再破業界紀錄，連續25年蟬聯全場唯一最高殊榮「至尊榮譽大獎」，及多個最高銷量大獎，更憑「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」再次衛冕「至尊榮譽產品大獎」，繼續穩守雙總冠軍寶座，同場還有嘉賓黃百鳴。

鄭嘉穎和Mandy代言品牌分別已長達18及19年時間，品牌陪伴成長，守護兩位代言及其一家大小的健康。劉陳小寶表示視嘉穎和Mandy如家人：「不過呢個家庭仲要壯大啲，要拎更多獎就要更多代言人幫手，我哋會繼續推出新產品，會搵適合嘅新代言人加入。」她又指品牌已是第25年獲得大獎，而今年不止是雙總冠軍，獎項更多達10項，所以特別好開心，並感激客戶支持，未來會繼續努力。問到有何慶祝活動，她笑言：「每年都同一班代言人出席頒獎禮，呢個就係最好嘅慶祝活動，（有冇獎金或獎品獎勵代言人？）會私底下同佢哋講。」而陳細潔稱出席頒獎禮已成每年的習慣，證明客戶滿意產品。問到成功心得？她說：「見到客戶由頭到尾都靚，而身邊客戶們都有用自己產品，係感受到用心，亦會再做好啲」。

Mandy表示卸任港姐後就擔任代言人至今，已有19年時間，笑言成為「長工」，全因老闆好相與，而她能長期保持最佳狀態，亦多得品牌產品的全面照顧，她說：「全家都會食品牌嘅天然保健品外，早前同屋企人去杜拜旅行，我都堅持帶備代言產品喺身，仲用埋品牌嘅護膚品，好似防曬咁，個女同個仔都有用到，安心同個女一齊去玩水。」

她又說囡囡現年13歲，而11歲的囝囝長得比媽咪更高，至於7歲細仔則是她的BB，不過女兒始終較貼心，會跟她談心事，又如朋友般一齊去購物。問可會母女檔拍短片？她笑指：「個女好文靜，但有同我分享吓啲流行歌，我依家都識唱《APT.》，但佢冇表演慾，暫時冇打算將來選港姐。」